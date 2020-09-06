Китай в обстановке строгой секретности запустил космический многоразовый шаттл

Китай объявил об успешном запуске экспериментального космоплана, что стало очередным достижением в космической программе страны. Установленный на ракете «Чанчжэн 2F» («Великий поход») многоразовый космический корабль был выведен на орбиту в пятницу с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на севере Китая — об этом сообщило официальное информационное агентство «Синьхуа».

Запуск оптического спутника дистанционного зондирования с космодрома Цзюцюань в августе (Wang Jiangbo / Zuma Press)

В отличие от недавних громких миссий, Национальное космическое агентство Китая не объявляло о запуске заранее. Вся информация держится в обстановке строгой секретности: нет даже фотографий пуска. По словам «Синьхуа», миссия призвана протестировать технологии корабля, который обеспечит техническую поддержку программ мирного использования космоса. Никаких дополнительных деталей о возможностях шаттла или планируемой продолжительности его пребывания на орбите предоставлено не было.

Секретный многоразовый космоплан X-37B ВВС США

И Китай , и США имеют секретные программы по разработке беспилотных многоразовых космопланов. В прошлом году орбитальный испытательный аппарат X-37B ВВС США , который напоминает миниатюрную версию канувших в лету космических челноков Space Shuttle, завершил 780-дневную миссию на орбите.

Другая американская программа разработки экспериментальных космопланов, осуществляемая компанией «Боинг» и Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США , была свёрнута в начале этого года.

Китай работает над собственным многоразовым беспилотным шаттлом как минимум с 2007 года, когда в китайских СМИ широко распространились изображения космического корабля «Шэньлун», подвешенного под фюзеляжем китайского самолёта-носителя H-6 (аналог отечественного Ту-16). В 2011 году государственная телекомпания в провинции Шэньси на севере Китая сообщила, что «Шэньлун» совершил суборбитальный полет, хотя о сверхсекретной программе мало что известно.

Китайская ракета-носитель Long March 5

«Синьхуа» не сообщила, является ли запущенный в пятницу аппарат версией «Шэньлун» или совершенно новым космическим кораблём. В прошлом году государственная Китайская академия аэрокосмической аэродинамики опубликовала изображения, на которых, по её словам, были показаны испытания в аэродинамической трубе прототипа космоплана с возможностью горизонтального запуска с более крупного самолёта перед использованием мощной двигательной установки для вылета на орбиту.

В прошлом году США создали военно-космическое командование для противодействия предполагаемым угрозам в космосе, в основном со стороны Китая и РоSSии.



