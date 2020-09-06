Facebook рассказала об AR-гарнитуре, способной усиливать звуки и подавлять шумы

Facebook рассказала об AR-гарнитуре, способной усиливать звуки и подавлять шумы

Компания Facebook достаточно долго ведёт разработку собственной гарнитуры дополненной реальности. Недавно сотрудники Facebook Reality Labs рассказали о своей работе и показали прототип AR-гарнитуры, использующий передовые технологии, позволяющие, например, усиливать отдельные звуки и делать тише фоновые шумы.

Благодаря этому пользователь будет лучше слышать собеседника во время разговора в людном месте, где большое количество посторонних шумов. Для реализации технологии на устройстве разместили несколько микрофонов, используемых для улавливания окружающих пользователя звуков. Гарнитура отслеживает движения головы и глаз пользователя, и на основе собранных данных определяет, какие именно звуки он хочет слышать, а какие следует отфильтровать. Хотя разработка AR-гарнитуры не сконцентрирована на том, чтобы создать устройство для слабослышащих, устройство может оказаться полезным для людей, которые не хотят использовать слуховой аппарат в повседневной жизни.

«Поставив людей с нарушениями слуха на один уровень с людьми с нормальным слухом, мы могли бы помочь им стать более социально вовлечёнными. Это перекликается с миссией Facebook в том смысле, что потеря слуха часто удерживает людей от социальных ситуаций», — сказал Томас Луннер (Thomas Lunner), один из разработчиков AR-гарнитуры Facebook, который также участвовал в создании первого в мире цифрового слухового аппарата.

Ещё разработчики рассказали о технологии «Аудиоприсутствия» (Audio Presence), с помощью которой гарнитура способна воссоздавать виртуальные звуки, которые не отличаются от реальных с точки зрения восприятия. Это делает издаваемые гарнитурой звуки реалистичными, а пользователю кажется, что он на самом деле слышит то, что происходит вокруг, а не то, что выдаёт устройство.

Исследователи продолжают разработку других технологий, связанных с передачей звука. Ожидается, что конечный вариант гарнитуры сможет изменять громкость звука в каждом ухе, а также создавать эффект отражения от стен. Кроме того, исследователи рассчитывают создать технологию, которая будет изменять звуки в зависимости от формы ушей пользователя.

Все эти технологии должны появиться в будущей AR-гарнитуре от Facebook, но когда именно компания может её представить, пока неизвестно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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