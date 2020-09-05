Найдена связь между глубоким сном и болезнью Альцгеймера

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что нарушения сна, особенно его глубокой фазы, называемой медленноволновой и связанной с медленным движением глаз, ускоряют процесс образования в мозге бета-амилоидных бляшек — белков, вызывающих болезнь Альцгеймера. В статье, опубликованной в журнале Current Biology, нейробиологи Мэтью Уокер и Джозеф Винер показали, что исследование сна поможет предсказывать наиболее вероятное время наступления болезни, даже если ее признаки еще не проявляются.

Эксперименты начались в 2005 году. В них участвовало 32 здоровых человека в возрасте от 60 до 80 лет. Добровольцы регулярно ночевали в лаборатории сна, где проходил полисомнографию — набор тестов, направленных на изучение качества сна: исследование активности мозга, работы сердца, уровень кислорода в крови и т. п. Каждый визит в лабораторию сна сопровождался сканированием мозга на предмет бета-амилоидных бляшек. Никто из участников не заболел Альцгеймером за годы тестов. Однако скорость роста белковых отложений в их мозге напрямую зависела от качества глубокого сна. Чем чаще прерывалась эта важная фаза, в которой, как уверены ученые, мозг «очищается» от амилоидных бляшек, тем скорее эти бляшки росли.

Результаты показали, что по нарушениям сна можно делать довольно точные предсказания начала болезни Альцгеймера. Работа также напомнила людям, что если с детства беречь свой сон, можно отсрочить наступление деменции или вовсе повернуть процесс вспять, наладив режим сна в зрелом возрасте. «Если мы сможем снизить риск болезни Альцгеймера за счет улучшения сна, это будет значительный и обнадеживающий прогресс», —заключил Мэтью Уокер. Поэтому, засиживаясь допоздна с очередным отчетом, подумайте, что все-таки важнее: сон или похвала начальника.



