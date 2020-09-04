LG представила электронную защитную маску с очистителем воздуха

LG представила электронную защитную маску с очистителем воздуха

Компания LG представила новый современный продукт, который появится на ежегодной выставке IFA 2020 в Берлине. Это электронная защитная маска для лица LG PuriCare Wearable Air Purifier, в которую встроен портативный очиститель воздуха.

В устройстве предусмотрены датчики для определения вдоха и выдоха, регулирующие работу двух вентиляторов: от вдоха вентиляторы автоматически ускоряются, способствуя всасыванию воздуха, а при выдохе замедляются, чтобы уменьшить сопротивление воздуха при выходе. Перед каждым вентилятором установлены HEPA-фильтры класса H13, которые улавливают мелкие частицы пыли. Работает устройство по принципу домашнего очистителя.

LG заявила, что очиститель воздуха предназначен как альтернатива самодельным и одноразовым маскам, которые в период коронавируса стали мега-популярными. Однако, производитель не дает гарантии, что электронная маска защитит от СOVID-19.

LG представила электронную защитную маску с очистителем воздуха

По словам производителей, маска LG плотно прилегает к лицу пользователя, чтобы минимизировать утечку воздуха вокруг носа и подбородка, поэтому ее можно с комфортом носить часами.

LG PuriCare Wearable Air Purifier работает от аккумулятора емкостью 820 мАч до 8 часов, а в режиме повышенной мощности – 2 часа. Стоимость маски пока не известна.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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