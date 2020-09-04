Беспилотник научился самостоятельно выбирать цели

Система искусственного интеллекта Agile Condor разработки General Atomics способна самостоятельно идентифицировать и выбирать цели для уничтожения. Её первые лётные испытания состоялись на территории авиабазы ВВС США «Гранд-Форкс» в штате Северная Дакота и были признаны успешными. Для проведения тестов систему установили на американский ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.

Каждым беспилотником Reaper в настоящее время управляют два человека: один оператор пилотирует аппарат, а второй работает с его сенсорами и вооружением. Задача обнаружения, распознавания и идентификации целей лежит на операторе вооружения — это довольно сложная и ответственная работа, к тому же у операторов на сегодняшний день крайне длительные смены из-за большой продолжительности полётов и дефицита кадров, который в ВВС США превысил уже 400 человек.

Система искусственного интеллекта Agile Condor, предположительно, позволит решить эту проблему, сняв часть нагрузки на оператора вооружения, а в перспективе и сократить число людей, управляющих аппаратом, до одного. Кроме того, разработчики считают, что массовое использование систем Agile Condor позволит снизить нагрузку на спутниковые каналы обмена информацией за счёт передачи данных только о важных целях.

Подробности испытаний Agile Condor не раскрывает. Система разрабатывается по заказу Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) и представляет собой вычислительную систему под управлением нейросетевых алгоритмов. Agile Condor способна, по уверениям разработчиков, в полностью самостоятельном режиме обнаружить, например, человека, а также идентифицировать его как противника или «своего», используя в том числе алгоритмы распознавания лиц.



