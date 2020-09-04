Беспилотник научился самостоятельно выбирать цели

Беспилотник научился самостоятельно выбирать цели

Система искусственного интеллекта Agile Condor разработки General Atomics способна самостоятельно идентифицировать и выбирать цели для уничтожения. Её первые лётные испытания состоялись на территории авиабазы ВВС США «Гранд-Форкс» в штате Северная Дакота и были признаны успешными. Для проведения тестов систему установили на американский ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.

Каждым беспилотником Reaper в настоящее время управляют два человека: один оператор пилотирует аппарат, а второй работает с его сенсорами и вооружением. Задача обнаружения, распознавания и идентификации целей лежит на операторе вооружения — это довольно сложная и ответственная работа, к тому же у операторов на сегодняшний день крайне длительные смены из-за большой продолжительности полётов и дефицита кадров, который в ВВС США превысил уже 400 человек.

Система искусственного интеллекта Agile Condor, предположительно, позволит решить эту проблему, сняв часть нагрузки на оператора вооружения, а в перспективе и сократить число людей, управляющих аппаратом, до одного. Кроме того, разработчики считают, что массовое использование систем Agile Condor позволит снизить нагрузку на спутниковые каналы обмена информацией за счёт передачи данных только о важных целях.

Подробности испытаний Agile Condor не раскрывает. Система разрабатывается по заказу Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) и представляет собой вычислительную систему под управлением нейросетевых алгоритмов. Agile Condor способна, по уверениям разработчиков, в полностью самостоятельном режиме обнаружить, например, человека, а также идентифицировать его как противника или «своего», используя в том числе алгоритмы распознавания лиц.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Созданы волокна, пучок которых приклеит человека к потолкуСозданы волокна, пучок которых приклеит человека к потолку
Curiosity заснял дьявольский пылевой вихрь на МарсеCuriosity заснял дьявольский пылевой вихрь на Марсе
Модифицированная иммунотерапия смогла подавить ВИЧМодифицированная иммунотерапия смогла подавить ВИЧ
Ученые подсчитали хромосомы баобабаУченые подсчитали хромосомы баобаба
Объем ледниковых озер резко увеличился на 50%Объем ледниковых озер резко увеличился на 50%
Блок рекламы


Похожие новости
Робот научился исцелять травмы желудка изнутри тела человекаРобот научился исцелять травмы желудка изнутри тела человека
Крошечный робот научился проползать сквозь кишечник: видеоКрошечный робот научился проползать сквозь кишечник: видео
Пентагон задействует спутники для прицеливанияПентагон задействует спутники для прицеливания
«Хаббл» подтвердил наличие у астероида — цели аппарата «Люси» — спутника«Хаббл» подтвердил наличие у астероида — цели аппарата «Люси» — спутника
Головы американских военных закроют целикомГоловы американских военных закроют целиком
Дрон идет на таран: как США охотятся на беспилотникиДрон идет на таран: как США охотятся на беспилотники
Робот Atlas от Boston Dynamics научился выполнять впечатляющие трюкиРобот Atlas от Boston Dynamics научился выполнять впечатляющие трюки
Новый метод 3D-печати изготавливает модель целиком, а не послойноНовый метод 3D-печати изготавливает модель целиком, а не послойно
Boeing создает космический беспилотникBoeing создает космический беспилотник
Британская компания представила необычный боевой беспилотникБританская компания представила необычный боевой беспилотник
Последние новости
Подгружаем последние новости