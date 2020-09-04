Второй прототип Starship взлетел и приземлился

Второй прототип Starship взлетел и приземлился

Прошедшие лётные испытания ракеты Starship стали вторыми: месяц назад в небо поднялся предыдущий прототип под обозначением SN5. Всего с начала года SpaceX построила шесть прототипов ракеты: некоторые из них разрушились в ходе испытаний, а SN5, к примеру, взлетел на 150 метров и успешно приземлился. Теперь разработчики провели лётные испытания нового прототипа — SN6.

Они были аналогичны предыдущим, однако SpaceX каждый раз вносит изменения в конструкцию прототипа. В полёте ракеты был заметен небольшой наклон корпуса и смещение вбок в первые секунды взлёта. Это объясняют тем, что на серийных Starship будет использоваться три двигателя Raptor, но на прототипах из-за меньшей массы применяется один.

Тяга ракеты смещена относительно центра массы, а её вертикальная ориентация сохраняется в основном благодаря отклоняемому вектору тяги. До конца года SpaceX надеется отправить Starship в полёт уже как минимум на несколько километров. Покорять Марс Илон Маск планирует при помощи многоразовой сверхтяжёлой ракеты, чья нижняя ступень называется Superheavy, а верхняя — Starship.

Согласно планам SpaceX, Starship в будущем будет представлять собой не просто ступень, а интегрированный космический корабль: пассажирский, грузовой или же орбитальный заправщик. Корабль изготавливается из стали и использует метановый двигатель — на сегодняшний день ни то, ни другое не применяется на современных серийных ракетах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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