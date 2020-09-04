SpaceX запустила ещё 60 интернет-спутников Starlink. Скорость загрузки уже перевалила за 100 Мбит/с

Частная американская аэрокосмическая компания SpaceX произвела успешный запуск очередной, 12-ой партии микроспутников Starlink, насчитывающей 60 космических аппаратов. Всего для орбитальной группировки будущего спутникового сервиса широкополосного доступа в Интернет SpaceX Starlink компания уже запустила 713 спутников.

Изначально запуск планировался на минувшее воскресенье, параллельно с миссией по доставке на орбиту спутника SAOCOM 1B, однако этим планам помешали плохие погодные условия, вызванные типичными летними грозами в этом районе, и запуск пришлось отложить.

В итоге сегодня, в 8:46 EST (15:46 мск) со стартового комплекса 39A космического центра Кеннеди во Флориде была запущена ракета Falcon 9, а спустя 15 минут партия микроспутников Starlink была выведена на низкую околоземную орбиту.

После этого первая ступень ракеты-носителя была успешно посажена на автономную морскую платформу под названием «Of Course I Still Love You» (Конечно, я всё ещё люблю тебя), находящуюся в Атлантическом океане. Это был второй полёт ракеты-носителя после запуска в космос спутника глобальной навигационной системы третьего поколения GPS III для Космических сил США в июне этого года.

Кейт Тайс (Kate Tice), старший инженер по сертификации SpaceX, сообщила во время веб-трансляции, что компания планирует запустить публичную бета-версию интернет-сервиса Starlink в конце этого года. А пока проводится тестирование интернет-сервиса с участием сотрудников. По словам Тайс, тестирование продемонстрировало скорость загрузки данных выше 100 Мбит/с и «сверхнизкую задержку».

«Наша задержка достаточно мала, чтобы играть в самые быстрые онлайн-игры, а скорость загрузки достаточно высока, чтобы транслировать сразу несколько HD-фильмов, и при этом у нас имеется лишняя пропускная способность», — отметила Кейт Тайс.



