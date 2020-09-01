Модифицированная иммунотерапия смогла подавить ВИЧ

Модифицированная иммунотерапия смогла подавить ВИЧ

ВИЧ — сложный в лечении вирус. Сегодня с ним можно жить полноценной жизнью, однако для этого необходимо регулярно проходить курсы антиретровирусной терапии. Во время лечения вирус «впадает в спячку», но не погибает. Из-за этого, как только прием препаратов останавливается, патоген снова начинает поражать организм.

Авторы нового исследования нашли способ уменьшить количество вирусных частиц во время их «спячки». Для этого ученые модифицировали метод CAR T-клеточной терапии, который сегодня применяется для лечения рака. Суть этого метода заключается в отборе T-лимфоцитов из крови зараженного пациента и их «перепрограммировании». После такой процедуры на поверхности иммунных клеток появляются антигенные рецепторы, которые могут распознавать и атаковать нужные клетки, например, раковые или пораженные ВИЧ.

Для своего исследования команда ученых создала два типа T-лимфоцитов с разными антигенными рецепторами, которые специфически связываются с пораженными ВИЧ клетками. Каждый рецептор содержит белок CD4, который помогает ему распознавать патоген, и два домена, один из которых стимулирует деление клетки, а другой позволяет уничтожать инфицированные ВИЧ структуры.

Ученые провели эксперименты на инфицированных мышах и показали, что такая терапия двумя разными типами модифицированных T-клеток заставляет ВИЧ размножаться медленнее и заражать меньше клеток, чем в отсутствии лечения. В крови подопытных мышей исследователи также обнаружили меньшее количество вируса и больше выживших CD4+ Т-клеток, которые обычно атакуют ВИЧ. В сочетании с обычной антиретровирусной терапией патоген удавалось подавить еще быстрее и значительно сократить «резервуар» вируса в организме.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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