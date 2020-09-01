Объем ледниковых озер резко увеличился на 50%

Объем ледниковых озер резко увеличился на 50%

«Мы знаем, что не вся талая вода сразу попадает в океаны», — говорит ведущий автор исследования Дэн Шугар. «Но до сих пор не было данных для оценки того, сколько запасов хранится в озерах или грунтовых водах».

Опасность увеличения объема таких озер кроется в том, что они нестабильны, то есть состоят изо льда и рыхлых пород. Когда накапливающаяся вода начинает давить на плотины из таких непрочных материалов, они разрушаются и это часто приводит к селевому потоку. Как отмечают авторы исследований, такие наводнений стали причиной тысяч смертей за последнее столетие, а также разрушили немало деревень.

В январе этого года ООН предупредила, что в регионе Гиндукуш и Гималаи образовалось более 3000 ледниковых озер, причем 33 из них представляют собой непосредственную угрозу для 7 миллионов человек.

Новое исследование говорит о том, что нынешние объемы ледниковых озер составляют около 156 кубических километров воды. Ученые отмечают, что оценить количество воды в таких озерах стало возможно лишь сейчас, так как еще десять лет назад обработать и проанализировать такой объем данных было нереально. Выводы авторов могут помочь ученым и правительствам выявить потенциальные опасности для людей, которые живут вблизи таких водных структур.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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