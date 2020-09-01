Мимо Земли пролетит астероид размером с большой дом

Мимо Земли пролетит астероид размером с большой дом

Астероид 2011 ES4, чей диаметр оценивается в 22?49 метров, а скорость в 8,16 километров в секунду, сблизится с Землей на расстояние одной трети лунной дистанции или примерно 120 тысяч километров. Он относится к группе Аполлонов — самому многочисленному типу околоземных астероидов.

Как сообщает РИА «Новости», в Роскосмосе уверены, что опасности небесное тело не представляет: «Вероятность столкновения с 2011 ES4 была рассчитана еще в 2011 году и признана несущественной». NASA тем не менее включило 2011 ES4 в список потенциально опасных — хотя по расчетам агентства вероятность столкновения составляет 0,41 процента.

Неопределенность существует по причине того, что сила притяжения планет и их спутников, вблизи которых пролетает астероид, способна вызвать его отклонение от расчетной траектории. Но как говорит, например, Манфред Гайда из Германского центра авиации и космонавтики, «точно, что он пролетит близко, но безопасно близко».

В случае же, если 2011 ES4 все же войдет в атмосферу земли, ученые ожидают чего-то похожего на событие 2013 года в Челябинске — тогда над городом на высоте примерно в 30 километров взорвался астероид диаметром в 19 метров.

NASA


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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