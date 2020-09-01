Белоруссия запустит второй космический спутник в 2021 году

Белоруссия запустит второй космический спутник в 2021 году

Согласно нового документа, Министерству образования Белоруссии поручено в 2020—2021 годах обеспечить запуск научно-образовательного спутника Белорусского государственного университета (БГУ) и найти источники финансирования для этого проекта.

«Все работы по разработке и изготовлению второго спутника БГУ выполнены сотрудниками, студентами и аспирантами университета. По сравнению с эксплуатируемым в настоящее время спутником он обладает большим потенциалом для проведения космофизических экспериментов с использованием отечественных материалов и полупроводниковых устройств. Запуск спутника планируется в 2021 году. На орбите будет сформирована первая белорусская группировка из двух научно-образовательных спутников для отработки их взаимодействия и координации», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Ожидается, что запуск второго спутника позволит популяризировать в Белоруссии аэрокосмическую отрасль, повысит качество подготовки специалистов и развитие научной школы и привлечёт талантливую белорусскую молодёжь для разработки наукоёмких технологий.

Никакой информации о спутнике и месте его запуска пока нет. В 2018 году Белоруссия запустила свой первый спутник — аппарат, также созданный специалистами БГУ, отправили на орбиту с космодрома Цзюцюань в Китае. Напомним, в 2014 году РоSSия заявила о готовности предоставить Белоруссии доступ к космодрому «Восточный», который строится в Амурской области, для реализации её космической программы. Тогда же представитель «Роскосмоса» напомнил, что Белоруссия и РоSSия в области космоса сотрудничают и по другим направлениям. В частности, стороны создали успешно функционирующую совместную орбитальную группировку спутников.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Воду в Киеве проверили на коронавирусВоду в Киеве проверили на коронавирус
Созданы волокна, пучок которых приклеит человека к потолкуСозданы волокна, пучок которых приклеит человека к потолку
Curiosity заснял дьявольский пылевой вихрь на МарсеCuriosity заснял дьявольский пылевой вихрь на Марсе
Ученые подсчитали хромосомы баобабаУченые подсчитали хромосомы баобаба
SpaceX заподозрили в угрозе безопасности СШАSpaceX заподозрили в угрозе безопасности США
Блок рекламы


Похожие новости
Раскрыта скорость спутникового интернета от SpaceXРаскрыта скорость спутникового интернета от SpaceX
Илон Маск возмущён тем, что большую часть запусков спутников Пентагона не доверили SpaceXИлон Маск возмущён тем, что большую часть запусков спутников Пентагона не доверили SpaceX
Одобрен запуск 3236 интернет-спутников AmazonОдобрен запуск 3236 интернет-спутников Amazon
Спутники SpaceX испортили вид на комету Neowise: фотоСпутники SpaceX испортили вид на комету Neowise: фото
NASA запустит новый телескоп в стратосферу на воздушном шареNASA запустит новый телескоп в стратосферу на воздушном шаре
Вторые после Луны: сколько на самом деле спутников у ЗемлиВторые после Луны: сколько на самом деле спутников у Земли
Выяснилось, как будет происходить бета-тест спутникового интернета SpaceX StarlinkВыяснилось, как будет происходить бета-тест спутникового интернета SpaceX Starlink
Кина не будет: авария новейшей китайской ракеты-носителя похоронила развлекательный спутник BilibiliКина не будет: авария новейшей китайской ракеты-носителя похоронила развлекательный спутник Bilibili
SpaceX снова перенесла запуск спутников Starlink — помешала погодаSpaceX снова перенесла запуск спутников Starlink — помешала погода
Пентагон задействует спутники для прицеливанияПентагон задействует спутники для прицеливания
Последние новости
Подгружаем последние новости