Белоруссия запустит второй космический спутник в 2021 году

Согласно нового документа, Министерству образования Белоруссии поручено в 2020—2021 годах обеспечить запуск научно-образовательного спутника Белорусского государственного университета (БГУ) и найти источники финансирования для этого проекта.

«Все работы по разработке и изготовлению второго спутника БГУ выполнены сотрудниками, студентами и аспирантами университета. По сравнению с эксплуатируемым в настоящее время спутником он обладает большим потенциалом для проведения космофизических экспериментов с использованием отечественных материалов и полупроводниковых устройств. Запуск спутника планируется в 2021 году. На орбите будет сформирована первая белорусская группировка из двух научно-образовательных спутников для отработки их взаимодействия и координации», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Ожидается, что запуск второго спутника позволит популяризировать в Белоруссии аэрокосмическую отрасль, повысит качество подготовки специалистов и развитие научной школы и привлечёт талантливую белорусскую молодёжь для разработки наукоёмких технологий.

Никакой информации о спутнике и месте его запуска пока нет. В 2018 году Белоруссия запустила свой первый спутник — аппарат, также созданный специалистами БГУ, отправили на орбиту с космодрома Цзюцюань в Китае. Напомним, в 2014 году РоSSия заявила о готовности предоставить Белоруссии доступ к космодрому «Восточный», который строится в Амурской области, для реализации её космической программы. Тогда же представитель «Роскосмоса» напомнил, что Белоруссия и РоSSия в области космоса сотрудничают и по другим направлениям. В частности, стороны создали успешно функционирующую совместную орбитальную группировку спутников.



