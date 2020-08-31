Curiosity заснял дьявольский пылевой вихрь на Марсе

В Южном полушарии планеты, где находится кратер Гейла, и в котором работает Curiosity, наступает марсианское лето. Неравномерное нагревание атмосферы на планете порождает атмосферное движение. «Более сильный поверхностный нагрев приводит к более сильной конвекции и вихрям, которые формируют быстрые ветра. Если эти вихри достаточно сильны, они могу поднимать пыль с поверхности и становясь очень заметными для камер», — объясняет специалист по атмосфере Клэр Ньюман.

Такие «пыльные дьяволы» не являются загадкой для ученых. Они довольно хорошо изучены и появляются как на Земле, так и на Марсе. Эти вихри чаще всего формируются в относительно ровной и сухой местности, когда воздух над поверхностью еще теплый.

Этот горячий поверхностный воздух поднимается через более холодный и плотный, создавая восходящий поток. А для того, чтобы «дьявол» начал двигаться, необходимо совсем небольшое движение горизонтального ветра.

Эксперты предполагают, что такие пылевые вихри на Марсе достаточно распространены, однако следить за ними сложно, поскольку наблюдательные возможности ученых ограничены, а сами «пылевые дьяволы» относительно недолговечны.

Фото Curiosity были сделаны внутри кратера Гейла, ширина которого составляет 154 километра. Вихрь продолжался около 5 минут. Несмотря на то, что этот «дьявол» кажется довольно прозрачным и несильным, ученые говорят, что это не так. «Нам часто приходится обрабатывать изображения, усиливая их, чтобы «пыльные дьяволы» ясно проявлялись», — комментирует Ньюман.



