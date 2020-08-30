Ученые подсчитали хромосомы баобаба

Ученые подсчитали хромосомы баобаба

Африканский баобаб способен прожить тысячу лет и при этом является источником еды для людей, корма для домашних животных, лекарственных компонентов и различных материалов. Поэтому, собственно, в мифологии многих африканских народов это дерево олицетворят саму жизнь.

Генетикам из министерства сельского хозяйства США удалось сделать открытие, которое, как они говорят, является крайне важным для будущих генетических исследований баобаба и его сохранения. Используя флуоресцентные пробы они точно подсчитали, что дерево обладает 168 хромосомами, в то время как более ранние исследования оценивали количество хромосом баобаба в диапазоне от 96 до 166.

Кроме того, авторы исследования выяснили, что баобаб обладает массивными ядрышковыми организаторами — участками хромосом, образующими внутри ядра клетки так называемое ядрышко. Ядрышки играют ключевую роль при сборке рибосомы и синтезе протеинов, а также являются отличительным признаком эукариот. У баобабов ядрышки по сравнению с телом самой хромосомы оказались значительно больше, чем у других деревьев.

«Это генетическое открытие имеет фундаментальный характер и позволит сделать генетическое сохранение африканского баобаба более рациональным и эффективным, — говорит одна из авторов исследования Дана Нельсон. — Кроме того, исследование ляжет в основу будущих программ разведения этих деревьев, нацеленных на повышение использования баобабов в лесоводстве».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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