Илон Маск впервые показал работу вживленного в мозг чипа

Основатель технологических компаний Илон Маск показал первые результаты работы Neuralink - стартапа микрочипов, которые вживляются в мозг для связи с компьютером.

Пока испытания микрочипов ведутся на свиньях. Маск уверен, что технологию в будущем можно будет применять и для людей, чтобы помочь с повреждениями мозга, пишет The Bell.

По словам Маска, чип вживили двум свиньям, из мозга одной из них он был успешно удален. Свиньи во время презентации находились в загонах с сеном рядом со сценой. Маск показал, как мозг одного из животных реагирует на кормление.

Свинья по имени Гертруда ела, и в это время на экране отображался всплеск активности. Она отслеживается с помощью беспроводного канала, при этом учитывается, чего именно свинья касается пятаком.

Чип получил название Link, сам Маск называет его "фитнес-браслетом" в мозге. Он заявил, что чип уже мог бы быть в его мозге, и никто бы этого не заметил.

"Возможно, он уже там есть", - добавил он.

Link будет полностью сливаться с черепной костью человека и подключаться к мозгу нитями тоньше человеческого волоса. Чип может работать сутки без подзарядки.

Ожидается, что разработка поможет бороться с болезнью Альцгеймера, деменциями, параличом. По словам Илона Маска, она также поможет людям с потерей памяти и слуха, депрессией и бессонницей.

Также сообщается, что Link можно использовать для трансляции музыки в мозг человека, сохранения и воспроизведения воспоминаний.

Маск не сообщил, когда могут начаться испытания на людях. Планируется, что на рынке стоимость такого чипа составит несколько тысяч долларов.

Напомним, что компания Neuralink была основана в 2017 году. Планировалось, что она будет заниматься разработкой имплантированных компьютерных интерфейсов.