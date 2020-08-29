Прелюдия Млечного Пути и Андромеды: гало соприкоснулись

Американские астрономы нанесли на карту звездного неба гало — гигантскую невидимую область вокруг Андромеды — ближайшей к нам галактики. Гало — это сферическая оболочка из газа и плазмы, простирающаяся на тысячи или даже миллионы световых лет. Трудность обнаружения этих структур в том, что они состоят из равномерно распределенных элементов, которые не излучают яркий свет.

Чтобы обнаружить «легкую дымку» гало, астрономы анализируют то, как свет гораздо более далеких и ярких космических объектов проходит через область вокруг галактики. Малоплотное гало поглощает ультрафиолетовую составляющую этого света, более мягкую, чем рентгеновские лучи. По количеству поглощенного ультрафиолета можно оценить параметры гало, как на рентгеновских снимках оценивают плотность костей. Подходящим источником света для просвечивания гало являются квазары. Если большинство галактик закрывают собой лишь 1?2 квазара, то через Андромеду и ее оболочку видно целых 43 штуки.

Прелюдия Млечного Пути и Андромеды: гало соприкоснулись

Квазары, сияющие сквозь гало Андромеды

Сбор и анализ прошедшего через гало Андромеды излучения квазаров астрономы провели с помощью спектрографа телескопа Hubble. Оказалось, что ореол галактики состоит из двух оболочек. Внутренняя из-за близости к диску галактики, где вспыхивают сверхновые, более динамична и разнообразна по составу. Эта часть гало простирается примерно на 500 тысяч световых лет от края диска Андромеды. Внешняя оболочка ореола более спокойная и равномерная.

Исследование, опубликованное в журнале Astrophysical Journal, также показало, что внешние слои гало простираются намного дальше, чем астрономы считали ранее. Оболочка Андромеды уходит на 1,3 миллиона световых лет от галактики, а в некоторых направлениях — на 2 миллиона световых лет. Это означает, что гало Андромеды уже начинает легонько прикасаться к оболочке Млечного Пути. Ученые ожидают, что столкновение, а затем слияние соседних галактик произойдет примерно через 4 миллиарда лет. Наблюдения Hubble показали, что ранние стадии этого процесса уже начались.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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