Теорию эволюции спиральных галактик поставили под сомнение

Теорию эволюции спиральных галактик поставили под сомнение

Спиральная галактика состоит из яркой центральной части, называемой балджем, и расходящихся от него рукавов из звезд, пыли и газа. Ранее считалось, что светимость такой галактики растет от края балджа к его центру по экспоненциальному закону. Теперь ученые из Института Астрофизики и космических наук в Португалии выяснили, что этот закон выполняется не всегда. В исследовании, опубликованном в Astronomy & Astrophysics, Ирис Бреда, Полихронис Пападерос и Жан Мишель Гомеш опасаются, что неправильное определение светимости балджа спиральных галактик может исказить теории об их образовании и развитии, на которые астрономы опираются в течение многих десятилетий.

Для проверки закона увеличения светимости от края к центру балджа команда Бреды разработала «новую методику спектрофотометрического разложения по выпуклому диску. Методика впервые сочетает в себе усовершенствованные инструменты спектрального синтеза и поверхностной фотометрии». Созданный метод ученые применили к репрезентативной выборке спиральных галактик и обнаружили, что треть из них не подчиняется экспоненциальному закону увеличения светимости от края к центру балджа. Вместо роста светимости яркость в центре галактики либо выходит на плато, либо вовсе начинает уменьшаться.

Если результаты группы Бреды не окажутся бредом, то теорию формирования и развития спиральных галактик придется пересмотреть, ведь светимость напрямую связана с массой образующих галактику звезд. Особенно это касается тех галактик, где на балдж приходится до 80% светимости. В частности, команда упоминает галактики со сверхмассивной черной дырой в центре, так называемым активным галактическим ядром. Если масса центра таких галактик определена неверно, то вся теория ее образования полетит в черную дыру. Поэтому в планах ученых — найти способ экспериментально проверить свои результаты.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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