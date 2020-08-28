Представлен робот для изучения прямой кишки

Американские специалисты из Лаборатории передовых медицинских технологий Университета Колорадо предложили новый метод проведения обследований кишечника. Для колоноскопии вместо зонда, который используется сейчас, разработан миниатюрный робот Endoculus.

Самоходный колоноскоп имеет компактные размеры (всего 3 см в ширину, 2,3 см в высоту и 6 см в длину), но при этом оснащён всем необходимым оборудованием для проведения обследования. В передней части Endoculus установлены видеокамера, два подсвечивающих её светодиода, порты для подвода воздуха и воды и отдельный порт для установки необходимого эндоскопического оборудования.

Advanced Medical Technologies Lab/University of Colorado

Как отмечают авторы разработки, робот может передвигаться в толстой кишке со скоростью 40 мм/сек, а при необходимости установленные на Endoculus щипцы и петли могут брать образцы для биопсии. Пока управление роботом осуществляется по проводу, но в перспективе механизм может стать полностью автономным. Для передвижения в кишечнике используются гусеничные приводы, расположенные по бокам — каждая «гусеница» имеет две точки контакта со слизистой, а в движение «гусеницы» приводятся парой моторов через сложную систему червячных передач, напечатанных на 3D-принтере.

Испытания Endoculus прошли на кишечнике свиньи. Внутри живого организма возникли сложности, поскольку сигмовидная кишка свиньи вдвое меньше, чем у человека, поэтому робот может застревать, но на кишечнике, искусственно увеличенном до размеров кишки человека, никаких проблем с передвижением не отмечено. При этом Endoculus не повреждает слизистую оболочку и не наносит вреда организму.

Результаты работы американских учёных, опубликованные в IEEE Xplore, должны лечь в основу дальнейших разработок в этой области. О перспективах применения роботов в колоноскопии при обследовании людей пока не сообщается.



