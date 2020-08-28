Ядерные отходы лягут в основу "вечного" аккумулятора

Калифорнийский стартап NDB предложил использовать ядерные отходы в качестве источника энергии, которые можно использовать в различных устройствах, включая электромобили. Новые батареи будут иметь более высокую плотность энергии, чем существующие литий-ионные аккумуляторы, а также достаточную надёжность для широкого применения.

Аккумулятор будет построен вокруг небольшого элемента графитовых деталей ядерного реактора, которые поглотили излучение топливных стержней и сами стали радиоактивными. Этот графит богат радиоизотопом углерод-14, который используют для лабораторного производства крошечных элементов, выступающих в роли источника энергии.

Ядерные отходы лягут в основу

NDB

Радиоактивный углерод-14 полностью покрыт слоем дешёвого, нерадиоактивного, созданного в лаборатории углерода-12, который обеспечивает батарейке необходимую физическую прочность и защиту от радиации. Для создания аккумулятора вместе объединяются несколько «слоёв» наноматериала на основе изотопов углерода, которые дополнены крошечной интегральной схемой и небольшим суперконденсатором для сбора, хранения и мгновенного распределения заряда.

В NDB заявляют, что по такой схеме реально создать батарею любого формата, а уровень излучения от аккумулятора с ядерными отходами окажется меньше, чем естественный радиоактивный фон человеческого организма. В зависимости от мощности источника энергии и его размеров, срок службы авторы разработки оценивают от 10 до 28 000 лет, причём аккумуляторы можно будет переставлять с устройства на устройства по мере их износа или выхода из строя. Кроме того, разработка NDB позволит частично решить проблему с ядерными отходами, которые опасны, трудны и дороги в хранении, а также имеют очень длительный период полураспада.

Как сообщает New Atlas, в настоящее время компания ищет инвесторов, которые помогли бы организовать массовое производство инновационных аккумуляторов. Сроки появления первых товарных батарей на основе ядерных отходов пока не названы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Опубликовано первое фото магнитного поля СолнцаОпубликовано первое фото магнитного поля Солнца
ИИ расскажет о заболеваниях сердцаИИ расскажет о заболеваниях сердца
Растительное "лекарство" от COVID-19 оказалось смертельно опасноРастительное "лекарство" от COVID-19 оказалось смертельно опасно
Оказалось, что летучие мыши пролетают до 6000000 метров в годОказалось, что летучие мыши пролетают до 6000000 метров в год
Информацию будут хранить в антиферромагнитных материалахИнформацию будут хранить в антиферромагнитных материалах
Блок рекламы


Похожие новости
Морская вода заменит в аккумуляторах тяжёлые металлыМорская вода заменит в аккумуляторах тяжёлые металлы
США испытали две ядерные бомбы B61-12 без зарядаСША испытали две ядерные бомбы B61-12 без заряда
Радиоактивные отходы Фукусимы сбросят в мореРадиоактивные отходы Фукусимы сбросят в море
Tesla построит в Австралии крупнейшее в мире хранилище энергии на литий-ионных аккумуляторах
Осенью NASA начнет тестировать ядерные реакторы для МарсаОсенью NASA начнет тестировать ядерные реакторы для Марса
Ядерные испытания КНДР могут привести к извержению вулкана – ученыеЯдерные испытания КНДР могут привести к извержению вулкана – ученые
Китай решил сжигать ядерные отходыКитай решил сжигать ядерные отходы
Sony готовит замену литий-ионным аккумуляторамSony готовит замену литий-ионным аккумуляторам
Илон Маск предложил сбросить на Марс ядерные бомбы, чтобы сделать планету пригодной для жизниИлон Маск предложил сбросить на Марс ядерные бомбы, чтобы сделать планету пригодной для жизни
В США ученые поставили под сомнение основу теории ДарвинаВ США ученые поставили под сомнение основу теории Дарвина
Последние новости
Подгружаем последние новости