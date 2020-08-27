Стало понятно, как условия космоса влияют на сон

Стало понятно, как условия космоса влияют на сон

Ученые изучили сон пяти астронавтов до, во время и после космического полета. Предварительные результаты показывают, что они спали в среднем всего 5,7 часа в космосе по сравнению с 6,7 часами на Земле. Они также значительно больше бодрствовали, что привело к снижению эффективности сна на 17,7%.

В космосе уменьшилась и продолжительность фаз сна: медленный сон (Non-REM) сократился на 14,1%, а быстрый сон (REM) — на 25,8%. В среднем астронавтам требовалось около 90 минут после засыпания, чтобы достичь фазы быстрого сна в космосе, а это почти в 1,5 раза дольше, чем на Земле.

Ученые говорят, что в целом они обнаружили значительное снижение эффективности сна во время космического полета. Авторы подчеркивают, что понимание того, как сон влияет на космические полеты, может помочь лучше подготовить астронавтов к длительным миссиям. Также это может указать на проблемы со сном у людей на Земле.

«Значительные изменения сна, вызванные экстремальными условиями окружающей среды, могут усилить и помочь выявить аналогичные, хотя менее заметные, изменения, вызванные в условиях на Земле» — рассказывают авторы работы. «Архитектура сна может адаптироваться к различным средам. Кроме того, дефицит сна, с которым наши испытуемые сталкивались, работая круглосуточно в условиях высокого давления, является еще одним доказательством опасности стресса и сменного графика работы для людей в любом месте».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Опубликовано первое фото магнитного поля СолнцаОпубликовано первое фото магнитного поля Солнца
ИИ расскажет о заболеваниях сердцаИИ расскажет о заболеваниях сердца
Растительное "лекарство" от COVID-19 оказалось смертельно опасноРастительное "лекарство" от COVID-19 оказалось смертельно опасно
Оказалось, что летучие мыши пролетают до 6000000 метров в годОказалось, что летучие мыши пролетают до 6000000 метров в год
Информацию будут хранить в антиферромагнитных материалахИнформацию будут хранить в антиферромагнитных материалах
Блок рекламы


Похожие новости
Ученые проверили эффект Мпембы в необычных условияхУченые проверили эффект Мпембы в необычных условиях
Украина запустит в космос спутниковую разведку "Сокол", - глава ГоскосмосаУкраина запустит в космос спутниковую разведку "Сокол", - глава Госкосмоса
Биологи доказали, что растения помогают друг другу в тяжелых условияхБиологи доказали, что растения помогают друг другу в тяжелых условиях
Найдены 19 астероидов, прилетевших к нам из глубокого космосаНайдены 19 астероидов, прилетевших к нам из глубокого космоса
Астрономы вновь обнаружили загадочные сигналы из глубин космосаАстрономы вновь обнаружили загадочные сигналы из глубин космоса
Аномальные нейтрино из глубин космоса: физики недоумеваютАномальные нейтрино из глубин космоса: физики недоумевают
Стало понятно, как на Марсе исчезла водаСтало понятно, как на Марсе исчезла вода
SSPIDR будет передавать энергию из космосаSSPIDR будет передавать энергию из космоса
Рада приняла в первом чтении закон об открытии частного рынка космоса в Украине
Разведка США выяснила, что стало причиной взрыва в Архангельской области РФРазведка США выяснила, что стало причиной взрыва в Архангельской области РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости