Воду в Киеве проверили на коронавирус

SARS-COV-19 не был обнаружен ни в одной из 30 проб.

Воду в Киеве и еще четырех городах Украины проверили на наличие коронавируса SARS-COV-19. Ни в одной из исследованных проб опасного вируса не обнаружили.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

"В течение июля-августа было отобрано 30 образцов сточных вод в 5 городах Украины, в том числе и в Киеве . Для исследования отбирали композитные пробы сточных вод, поступающих на очистные сооружения, а также пробы вод после очистки. SARS-COV-19 не был обнаружен ни в одной из проанализированных проб, как неочищенных, так и очищенных вод", - говорится в сообщении.

Анализ проводила генетическая лаборатория Diagen, находящаяся в Киеве .

Результаты проверки воды будут переданы в базу данных NORMAN как научный вклад Украины.

В соответствии с информацией Всемирной организации здравоохранения, коронавирус COVID-19 в воде не живет и легко подвергается окислению. Дезинфекция на этапе водоподготовки уничтожает любые вирусы. Также ВОЗ отмечает, что "на сегодня нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 передается через канализационные системы, с очисткой сточных вод или без них".

Известно, что COVID-19 передается капельным и контактным путями.