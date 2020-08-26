Илон Маск обещает через два дня показать рабочее устройство Neuralink для чипирования людей

Илон Маск обещает через два дня показать рабочее устройство Neuralink для чипирования людей

На этой неделе, 28 августа компания Neuralink, одним из учредителей которой является глава SpaceX и Tesla Илон Маск (Elon Musk), проведёт мероприятие. Как и сообщалось ранее, на нём состоится презентация интерфейса «мозг–машина», предназначенного для помощи людям с тяжелыми травмами головного мозга.

Маск поделился в Твиттере некоторыми подробностями предстоящего события. Он пообещал, что на мероприятии, начинающемся в 15:00 ET, будет продемонстрировано «функционирующее устройство Neuralink».

В прошлом году компания Neuralink представила свою новую технологию. Специальный робот, «подобно швейной машине», будет вживлять глубоко в человеческий мозг нитевидные электроды, которые подключаются к капсуле-приёмнику, прикрепленному за ухом пациента. Устройство будет способно передавать сигналы мозга по Bluetooth, позволяя испытуемым управлять компьютером или контролировать активность своего мозга.

Илон Маск обещает через два дня показать рабочее устройство Neuralink для чипирования людей

По словам Маска, технология с успехом прошла испытания на приматах, и обезьяна со вживленными электродами «смогла управлять компьютером с помощью своего мозга».

Маск обещает, что технология, которую продемонстрируют в пятницу, будет действительно «потрясающей» результат по сравнению с тем, что мы видели до сих пор. «Не хочу слишком будоражить, но потенциал действительно трансформирующий для восстановления мозговых и моторных функций», — написал он в Твиттере ранее в этом году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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