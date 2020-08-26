Илон Маск обещает через два дня показать рабочее устройство Neuralink для чипирования людей

На этой неделе, 28 августа компания Neuralink, одним из учредителей которой является глава SpaceX и Tesla Илон Маск (Elon Musk), проведёт мероприятие. Как и сообщалось ранее, на нём состоится презентация интерфейса «мозг–машина», предназначенного для помощи людям с тяжелыми травмами головного мозга.

Маск поделился в Твиттере некоторыми подробностями предстоящего события. Он пообещал, что на мероприятии, начинающемся в 15:00 ET, будет продемонстрировано «функционирующее устройство Neuralink».

В прошлом году компания Neuralink представила свою новую технологию. Специальный робот, «подобно швейной машине», будет вживлять глубоко в человеческий мозг нитевидные электроды, которые подключаются к капсуле-приёмнику, прикрепленному за ухом пациента. Устройство будет способно передавать сигналы мозга по Bluetooth, позволяя испытуемым управлять компьютером или контролировать активность своего мозга.

По словам Маска, технология с успехом прошла испытания на приматах, и обезьяна со вживленными электродами «смогла управлять компьютером с помощью своего мозга».

Маск обещает, что технология, которую продемонстрируют в пятницу, будет действительно «потрясающей» результат по сравнению с тем, что мы видели до сих пор. «Не хочу слишком будоражить, но потенциал действительно трансформирующий для восстановления мозговых и моторных функций», — написал он в Твиттере ранее в этом году.



