Ученые составили список животных, подверженных COVID-19

Ученые составили список животных, подверженных COVID-19

Список составлялся на основе схожести у животных ангиотензинпревращающого фермента 2, известного также как АПФ2 или ACE2, с человеческим. Для SARS-CoV-2 этот белок является основной «точкой входа» в клетки, и в человеческом организме основную роль в этом процессе играют 25 аминокислот АПФ2.

Поэтому авторы исследования — ученые из Университета Калифорнии в Дэвисе вместе с коллегами из других университетов — с помощью генетического анализа собрали аминокислотные последовательности АПФ2 более чем у четырехсот видов позвоночных, а потом сравнили их, распределив животных в пять групп риска в зависимости от того, насколько их последовательности схожи с человеческой.

«Животные с 25 аминокислотами, совпадающими с аминокислотами человеческого белка имеют наибольший риск заражения COVID-19 через АПФ2, — объясняет Джоана Дамас, внесшая в исследование основной вклад. — И риск снижается, чем больше аминокислотные остатки АПФ2 у конкретного вида отличаются от человеческих».

Естественно, что в группу наибольшего риска помимо самого человека попали узконосые обезьяны и гоминиды, такие как западная равнинная горилла, шимпанзе и бонобо — в общей сложности 18 видов.

Во второй группе оказались 28 видов, среди которых 12 видов китов и дельфинов, семь видов грызунов, по три вида оленей и лемурообразных приматов, два вида неполнозубых — гигантский муравьед и тамандуа, а также ангольский колобус из семейства мартышковых.

В группу среднего риска вошли кошачьи, включая сибирского тигра и домашнюю кошку, 13 видов приматов, 11 видов грызунов, 21 вид парнокопытных, три вида зайцеобразных и один — китообразных.

У собак, свиней, лошадей и африканских слонов вероятность заболевания низкая, а у птиц, рептилий, земноводных и сумчатых вообще стремится к нулю, впрочем, так же, как, например, у домашней мыши и калифорнийского морского льва.

Matt Verdolivo/UC Davis


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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