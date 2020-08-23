На Земле закончился годовой запас возобновляемых ресурсов

В этом году, согласно подсчетам, человечество исчерпало все возобновляемые ресурсы, которые могут восстановиться на планете в течение года, к 22 августа. И это, на самом деле, достаточно хороший показатель, которого не было уже больше десяти лет. Как утверждают ученые, в 2000 году запас возобновляемых ресурсов закончился 23 сентября, в 2009 году — 18 августа, а в прошлом году — 23 июля.

Причиной того, что на этот раз дата передвинулась на месяц, стала пандемия COVID-19 и принятые в этой связи карантинные меры, из-за чего потребление человечеством ресурсов по сравнению с прошлым годом сократилось почти на десять процентов. Но по словам немецких экологов, основной проблемы это принципиально не решает — ресурсов все равно потребляется примерно на 60% больше, чем природа может регенерировать.

Поэтому из-за того, что годовой запас возобновляемых ресурсов закончился, конца света не произойдет. Человечество продолжит жить точно так же, как и прежде, но это будет уже, как говорят ученые, «жизнь в долг».

Собственно, основная идея, которая стоит за всеми этими подсчетами, в том и заключается, чтобы представить потребление ресурсов человечеством в виде обычного бухгалтерского расчета, показав, что дебет с кредитом в данном случае совсем не сходятся.



