Оказалось, что летучие мыши пролетают до 6000000 метров в год

Исследователи изучили три вида летучих мышей из рода Pteropus (Pteropus alecto, Pteropus poliocephalus и Pteropus scapulatus). Они надели на них датчики спутникового слежения и в течении одного года могли подробно изучить передвижения 201 особи. В результате выяснилось, что в среднем каждая из них проделывает порядка 5000 километров в год. Таким образом, эти животные «путешествуют» намного больше многих других млекопитающих на планете. Например северные олени — карибу, которые также являются рекордсменами по количеству преодоленных километров, делают в среднем 1200 километров в год.

Летучие мыши вида Pteropus крупнее своих собратьев. Их вес может достигать одного килограмма, а размах крыльев составлять один метр. Они не являются хищниками и питаются в основном пыльцой, семенами и нектаром.

Как считают исследователи, эти характеристики делают этих животных важным элементом в их среде обитания, поскольку могут переносить семена на большие расстояния. При этом ученые отмечают, что они не имеют какой-то конкретной цели, когда летают, а скорее являются своеобразными кочевниками, которые ищут только что распустившиеся растения. Это происходит ночью, а днем они, как и многие другие летучие мыши, сидят на деревьях.



