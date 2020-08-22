Оказалось, что летучие мыши пролетают до 6000000 метров в год

Оказалось, что летучие мыши пролетают до 6000000 метров в год

Исследователи изучили три вида летучих мышей из рода Pteropus (Pteropus alecto, Pteropus poliocephalus и Pteropus scapulatus). Они надели на них датчики спутникового слежения и в течении одного года могли подробно изучить передвижения 201 особи. В результате выяснилось, что в среднем каждая из них проделывает порядка 5000 километров в год. Таким образом, эти животные «путешествуют» намного больше многих других млекопитающих на планете. Например северные олени — карибу, которые также являются рекордсменами по количеству преодоленных километров, делают в среднем 1200 километров в год.

Летучие мыши вида Pteropus крупнее своих собратьев. Их вес может достигать одного килограмма, а размах крыльев составлять один метр. Они не являются хищниками и питаются в основном пыльцой, семенами и нектаром.

Как считают исследователи, эти характеристики делают этих животных важным элементом в их среде обитания, поскольку могут переносить семена на большие расстояния. При этом ученые отмечают, что они не имеют какой-то конкретной цели, когда летают, а скорее являются своеобразными кочевниками, которые ищут только что распустившиеся растения. Это происходит ночью, а днем они, как и многие другие летучие мыши, сидят на деревьях.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Раскрыта скорость спутникового интернета от SpaceXРаскрыта скорость спутникового интернета от SpaceX
Американские учёные создали наноразмерный светодиод невероятной яркостиАмериканские учёные создали наноразмерный светодиод невероятной яркости
NASA показало уникальные снимки Фобоса: марсианская загадкаNASA показало уникальные снимки Фобоса: марсианская загадка
Ученые нарисовали глаза на коровьих задах для защиты от хищниковУченые нарисовали глаза на коровьих задах для защиты от хищников
У летучих мышей обнаружили «детский язык»У летучих мышей обнаружили «детский язык»
Блок рекламы


Похожие новости
Растительное "лекарство" от COVID-19 оказалось смертельно опасноРастительное "лекарство" от COVID-19 оказалось смертельно опасно
Оказалось, что пауки могут ускоряться быстрее гепардовОказалось, что пауки могут ускоряться быстрее гепардов
Прототип космического корабля SpaceX Starship успешно взлетел на 150 метровПрототип космического корабля SpaceX Starship успешно взлетел на 150 метров
Количество близких «друзей» у горилл оказалось ограниченнымКоличество близких «друзей» у горилл оказалось ограниченным
Оказалось, циклоны ускоряют глобальное потеплениеОказалось, циклоны ускоряют глобальное потепление
Создан искусственный интеллект на мышиных нейронахСоздан искусственный интеллект на мышиных нейронах
Минздрав: летучие мыши являются самым вероятным резервуаром коронавирусаМинздрав: летучие мыши являются самым вероятным резервуаром коронавируса
У орангутана нашелся трехметровый родственникУ орангутана нашелся трехметровый родственник
Начинается строительство Тридцатиметрового телескопаНачинается строительство Тридцатиметрового телескопа
Магнитное поле Юпитера оказалось зависящим от ветраМагнитное поле Юпитера оказалось зависящим от ветра
Последние новости
Подгружаем последние новости