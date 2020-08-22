Растительное "лекарство" от COVID-19 оказалось смертельно опасно

В связи с ростом числа случаев COVID-19 и случаев смерти во всем мире поиск новых методов лечения и борьбы с вирусом становится главным приоритетом. Натуральные продукты из растительного сырья могут сослужить человечеству добрую службу. В конце концов, на Земле насчитывается около 374 000 видов растений; и более 28000 люди используют в лекарственных целях.

Но не все натуральное обязательно безопасно. Ученые еще не исследовали большинство этих видов на предмет их химического состава или терапевтического потенциала. Особую обеспокоенность у медиков вызвали недавние сообщения о том, что химическое вещество, обнаруженное в растении под названием олеандр, рекламируется как потенциальное средство от COVID-19.

Nerium oleander — высокотоксичное растение из семейства Apocynaceae. Хотя этот средиземноморский кустарник известен своей красотой и используется в ландшафтном дизайне, он также является причиной ежегодных случайных отравлений по всему миру. Все потому, что у этого растения ядовиты не только плоды или листья, а буквально каждая его часть.

При употреблении в пищу олеандр вызывает сердечную аритмию и может быть смертельным как для людей, так и для животных.

Олеандрин — это химическое вещество, делающее растение смертельно токсичным. Ученые называют его сердечным гликозидом, классом органических соединений, обладающих общей характеристикой: они оказывают сильное воздействие на сердечную ткань, часто со смертельными последствиями.

В интернете можно наткнуться на статьи, не прошедшие рецензирование — то есть не подтвержденные научным сообществом. В них сообщается, что олеандрин снижает выработку вирусных агентов, вызывающих COVID-19. Но хорошо известная токсичность химического вещества при этом странным образом игнорируется.

Особое беспокойство вызывает идея о том, что потребители могут неверно истолковать любую рекламу, связанную с олеандром, и попытаться заняться самолечением с помощью этого очень ядовитого растения. Медики не исключают и того, что индустрия пищевых добавок может попытаться воспользоваться страхом общества перед COVID-19, разработав добавки, содержащие олеандрин.

Существует множество других примеров вредных натуральных экстрактов растений. Но олеандр особенно опасен, потому что употребление в пищу любой части растения может привести к серьезным заболеваниям и, возможно, к смерти. Более того, нет опубликованных научных доказательств безопасности употребления олеандрина или его растительного источника, N. oleander — поэтому соблюдайте осторожность.



