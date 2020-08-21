Первые ступени Falcon 9 оказались бесплатными для SpaceX

По словам харизматичного миллиардера, снижение массы полезной нагрузки при запусках, после которых первая ступень ракеты Falcon 9 и створки ее обтекателей возвращаются на Землю составляет менее 40% от максимальной возможной для «одноразового» полета. При этом, обслуживание бустера перед повторным стартом и восстановление обтекателя обходятся SpaceX не более чем в 10% от стоимости производства этих компонентов. Маск делает вывод, что первая ступень (самый дорогой компонент ракеты, на который приходится наибольшая доля в стоимости запуска) полностью окупается за два полета. В крайнем случае, пишет он, полная окупаемость наступает на третий старт.

Из этого заявления можно сделать вывод, что начиная с четвертого полета каждой ступени, для компании они становятся «бесплатными» и приносят лишь огромную прибыль при использовании в коммерческом контракте. Также это объясняет, почему из 14 прошедших в 2020 году запусков Falcon 9 лишь пять были выполнены для сторонних заказчиков, а остальные девять — для собственных нужд SpaceX (выведение спутников Starlink), иногда сопровождаемые небольшой попутной нагрузкой.

Вышеописанное объяснение было сделано Маском в ответ на вопрос репортера портала NASASpaceflight Майкла Бэйлора (Michael Baylor). Он поинтересовался, насколько справедливы слова представителей компании ULA о том, что повторное использование ракет SpaceX может иметь экономический смысл только при более чем десятке запусков каждого бустера. Как уже было сказано, оказалось, что достаточно всего трех. В продолжение дискуссии известный блоггер Тим Додд (Tim Dodd, канал Everyday Astronaut) спросил у Илона, а насколько возможно выполнение десятка запусков одной первой ступенью.

Ответ был, как обычно, обескураживающим: ограничений нет, хоть сто с лишним. Да, часть деталей придется рано или поздно заменить и улучшить, а очистка турбонасосных агрегатов девяти двигателей Merlin — довольно трудоемкая процедура. Причем Маск не преминул напомнить и о более новой разработке SpaceX — двигателе Raptor. Мол, пусть он и значительно сложнее предшественника, но его процедуры подготовки к повторному запуску сделаны гораздо более удобными и простыми.

Напомним, 18 августа был осуществлен вывод уже десятой партии спутников Starlink на ракете Falcon 9 Block 5. В качестве первой ступени использовался бустер с серийным номером B1049.6, который побывал в космосе уже шестой раз и успешно приводнился на автоматический корабль. Створки обтекателя также удалось спасти — одну поймать, а вторую выловить из воды. Причем они тоже летали не в первый раз.

На сегодняшний день в «арсенале» SpaceX есть уже шесть первых ступеней, которые хотя бы однажды использовались и вернулись на Землю. Из них одна летала шесть раз, одна — пять, одна — три, еще две — по паре раз и всего одна — единожды. Таким образом, компания умудряется эффективно и надежно выполнять десятки запусков в год (причем расписание забито более чем наполовину уже на два года вперед) при небольшом парке готовых носителей.

В чем SpaceX нельзя упрекнуть, так это в отсутствии самоиронии. Они даже опубликовали несколько лет назад видео с коллекцией всех своих неудачных попыток посадить первую ступень и назвали его «Как не надо сажать бустер».



