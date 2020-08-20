Оказалось, что пауки могут ускоряться быстрее гепардов

Скорость четыре метра в секунду подвергает самого быстрого в мире паука перегрузке в 130 g, это более чем в 13 раз больше, чем могут выдержать пилоты истребителей, прежде чем потерять сознание.

Такая скорость и ускорение происходит благодаря интересной особенности пауков. В отличие от их собратьев, это семейство может создавать паутины похожие на пружины. Они также могут удерживать паутину наготове в течение нескольких часов, так как у них есть удивительный «инструмент», который работает, словно защелка.

Акробатические способности этих ребят были замечены еще в 1930-х годах, но тогда ученые не могли объяснить механику. Авторы новой работы подробно описали способности паука, создав первое кинематическое исследование его возможностей.

Для своей работы ученые установили камеры, которые смогли запечатлеть, как паук умело натягивает тонкую ниточку спереди, держась за основную часть паутины задними лапками. Когда насекомое чувствует муху или комара в пределах досягаемости, оно запускает себя на паутине прямо к своей жертве!

«Такой подход, вероятно, дает пауку преимущество в скорости и неожиданности, а возможно, даже создает эффект оглушения добычи», — комментирует команда ученых. Пауки теридиосоматиды очень малы, примерно 0,1 сантиметр. Их размер значительно проигрывает размеру их жертв, поэтому они должны двигаться быстро, если они хотят есть.



