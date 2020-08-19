SpaceX Илона Маска привлекла рекордные $1,9 миллиарда инвестиций

Корпорация Илона Маска SpaceX получила финансирование в размере $1,9 млрд. Об этом свидетельствует свежий отчет компании, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, пишет Reuters.

SpaceX Илона Маска привлекла рекордные $1,9 миллиарда инвестиций
Фото: habr.com

Это крупнейший раунд инвестирования в SpaceX. После сделки акционерный капитал SpaceX составил $46 млрд.

Спрос инвесторов

Спрос инвесторов усиливается по мере развития спутниковой платформы Starlink. Ее разработала SpaceX и к концу 2020 года проект должен обеспечить высокоскоростной интернет в Канаде и США.

Во вторник компания запустила одиннадцатую партию спутников. Теперь она управляет более 600 спутниками на низкой околоземной орбите.

В начале августа капсула Crew Dragon от SpaceX с астронавтами НАСА завершила свою первую двухмесячную миссию на МКС. Это был первый частный полет на космическую станцию.

Напомним

21 июля основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира.

30 мая, в 22:22 по киевскому времени компания Илона Маска SpaceX со второй попытки запустила космический корабль Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американские учёные создали наноразмерный светодиод невероятной яркостиАмериканские учёные создали наноразмерный светодиод невероятной яркости
NASA показало уникальные снимки Фобоса: марсианская загадкаNASA показало уникальные снимки Фобоса: марсианская загадка
Мертвый епископ помог выяснить происхождение туберкулезаМертвый епископ помог выяснить происхождение туберкулеза
Раскрыта скорость спутникового интернета от SpaceXРаскрыта скорость спутникового интернета от SpaceX
У летучих мышей обнаружили «детский язык»У летучих мышей обнаружили «детский язык»
Блок рекламы


Похожие новости
Раскрыта скорость спутникового интернета от SpaceXРаскрыта скорость спутникового интернета от SpaceX
NASA и SpaceX начнут регулярно доставлять космонавтов на МКС с 23 октябряNASA и SpaceX начнут регулярно доставлять космонавтов на МКС с 23 октября
Илон Маск возмущён тем, что большую часть запусков спутников Пентагона не доверили SpaceXИлон Маск возмущён тем, что большую часть запусков спутников Пентагона не доверили SpaceX
Прототип космического корабля SpaceX Starship успешно взлетел на 150 метровПрототип космического корабля SpaceX Starship успешно взлетел на 150 метров
SpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на ЗемлюSpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на Землю
Спутники SpaceX испортили вид на комету Neowise: фотоСпутники SpaceX испортили вид на комету Neowise: фото
Прощайте, AirPods: Neuralink Илона Маска позволит транслировать музыку сразу в мозгПрощайте, AirPods: Neuralink Илона Маска позволит транслировать музыку сразу в мозг
Выяснилось, как будет происходить бета-тест спутникового интернета SpaceX StarlinkВыяснилось, как будет происходить бета-тест спутникового интернета SpaceX Starlink
SpaceX снова перенесла запуск спутников Starlink — помешала погодаSpaceX снова перенесла запуск спутников Starlink — помешала погода
Пентагон впервые разрешил SpaceX повторно использовать Falcon 9 после запуска военного спутникаПентагон впервые разрешил SpaceX повторно использовать Falcon 9 после запуска военного спутника
Последние новости
Подгружаем последние новости