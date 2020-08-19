SpaceX Илона Маска привлекла рекордные $1,9 миллиарда инвестиций

Корпорация Илона Маска SpaceX получила финансирование в размере $1,9 млрд. Об этом свидетельствует свежий отчет компании, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США , пишет Reuters .

Фото: habr.com

Это крупнейший раунд инвестирования в SpaceX. После сделки акционерный капитал SpaceX составил $46 млрд.

Спрос инвесторов

Спрос инвесторов усиливается по мере развития спутниковой платформы Starlink. Ее разработала SpaceX и к концу 2020 года проект должен обеспечить высокоскоростной интернет в Канаде и США .

Во вторник компания запустила одиннадцатую партию спутников. Теперь она управляет более 600 спутниками на низкой околоземной орбите.

В начале августа капсула Crew Dragon от SpaceX с астронавтами НАСА завершила свою первую двухмесячную миссию на МКС. Это был первый частный полет на космическую станцию.

Напомним

21 июля основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира.

30 мая, в 22:22 по киевскому времени компания Илона Маска SpaceX со второй попытки запустила космический корабль Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту.