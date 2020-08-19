Созданы маски, уничтожающие попавшие на них бактерии и вирусы

Созданы маски, уничтожающие попавшие на них бактерии и вирусы

Новый материал настолько хорош в улавливании патогенов и уничтожении их при воздействии ультрафиолета, что, по словам разработчиков, его также можно использовать в кондиционерах и системах вентиляции. Хотя маска на основе нанопроволоки выглядит так, как будто она сделана из обычной фильтровальной бумаги, на самом деле проволока придает материалу дополнительные антибактериальные и противовирусные свойства, что делает его гораздо более эффективным в уничтожении микробов, и к тому же многоразовым.

«Поскольку наш фильтр исключительно хорошо поглощает влагу, он может улавливать капли, переносящие вирусы и бактерии», — поясняет физик Ласло Форро из Лаборатории физики сложных веществ в EPFL в Швейцарии. «Это создает благоприятную среду для процесса окисления, который запускается обычным светом».

Фотокаталитические свойства диоксида титана являются в данном случае ключевыми: когда ультрафиолетовый свет попадает на маску, ее волокна превращают влагу, содержащуюся в нанопроволоках, в окислители (включая перекись водорода). Эти вещества попросту уничтожают патогены при контакте, не оставляя им шанса.

В ходе экспериментов команда продемонстрировала, как фильтр может уничтожать бактерии Escherichia coli (кишечной палочки) и разлагать цепи ДНК, по существу уничтожая опасные микроорганизмы в самой маске.

Стандартные одноразовые бумажные маски, обычно сделанные из слоев нетканого полипропиленового пластикового микроволокна, также эффективны в предотвращении распространения респираторных заболеваний. Но они, как правило, просто задерживают патогены и не поддаются санитарной обработке — так что это разовая мера.

«В условиях больницы эти маски помещают в специальные контейнеры и с ними обращаются соответствующим образом», — объяснил Форро. «Однако их использование во всем мире — где их выбрасывают в открытые мусорные баки и даже оставляют на улице — может превратить их в новые источники загрязнения».

Новый материал все еще нуждается в тестировании конкретно с SARS-CoV-2, но исследователи уверены, что нанопроволочные маски могут быть полезны в борьбе с глобальной пандемией, учитывая результаты, которые они наблюдали с E. coli и нитями ДНК.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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