Создана капсула, собирающая образцы микрофлоры изнутри тела

Создана капсула, собирающая образцы микрофлоры изнутри тела

Чтобы увидеть, какие бактерии живут в пищеварительной системе, врачи обычно анализируют кал пациента. При этом невозможно узнать, откуда взялись конкретные микробы — из кишечника, желудка, прямой кишки или из любого другого места. Вот здесь в игру и вступают капсулы для перорального введения.

Созданная в Университете Пердью в Индиане, такая капсула состоит в основном из абсорбирующего гидрогеля, содержащегося в полимерной оболочке. Химический состав колпачка этой оболочки можно настроить таким образом, чтобы при воздействии на нее определенной части желудочно-кишечного тракта (распознавание идет по ph среды) оболочка растворялась.

Как только это происходит, гидрогель втягивает пищеварительную жидкость, содержащую бактерии. Гель при этом расширяется, давя на поршневой механизм внутри капсулы. Этот поршень в конечном итоге закрывает отверстие, на котором была крышка, задерживая собранные бактерии внутри и не позволяя абсорбировать другие бактерии.

Затем запечатанная капсула проходит через остальную часть пищеварительной системы и в конечном итоге выходит вместе с фекалиями. Остается извлечь из нее гель и проанализировать состав попавших в него бактерий. Каждая капсула используется только один раз, и ее производство должно стоить всего около доллара.

«Такой подход открывает новые возможности для изучения того, какие типы бактерий присутствуют в нашем кишечнике», — уверяет Рахим Рахими, ведущий автор исследования. «Это поможет нам понять, как управлять ими для борьбы с различными болезнями и патологиями». Если тесты на свиньях окажутся успешными, ученые готовы провести серию экспериментов и на людях.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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