Аккумуляторы нового поколения начали тестировать в Японии

Аккумуляторы нового поколения начали тестировать в Японии

Команда исследователей из университета Киото совместно с инженерами Toyota приступила к тестам нового поколения аккумуляторов для электромобилей. Новые батареи, как ожидают их разработчики, будут содержать примерно в 7 раз больше энергии на единицу веса, чем существующие литий-ионные батареи.

Как сообщает Nikkei Asian Review, проектом руководит профессор университета Киото Ёсихару Учимото, под началом которого был разработан прототип батареи, в которой используется анод из фтора, меди и кобальта и катод, сделанный в основном из лантана. Теоретические исследования показали, что такая конструкция потенциально обеспечивает большую плотность энергии и запас хода без подзарядки в 7 раз больше, чем у выпускающихся сейчас аккумуляторов.

В новой батарее используется твёрдый электролит вместо жидкого, что исключает возможность возгорания аккумулятора и снимает необходимость установки на него системы охлаждения. Ожидается, что запас хода фторид-ионных батарей, сходных по размеру с литий-ионными, составит не менее 1000 км.

По словам разработчиков, проблему расширения электродов удалось решить за счёт их производства из сплава кобальта, никеля и меди, а изменение материалов, используемых в аноде, должно позволить заряжать и разряжать батарею без потери ёмкости. О сроках появлений серийных фторид-ионных батарей информации пока нет и путь от прототипов к массовым аккумуляторам нового типа может занять около десятилетия. Стоимость новых батарей пока также их разработчиками не озвучена.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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