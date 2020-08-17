Навоз коров впервые стал частью национальной газотранспортной системы

Навоз коров впервые стал частью национальной газотранспортной системы

Биометан от коров был подключен к национальной газотранспортной системе в конце июля компанией по анаэробному сбраживанию BioCow. Завод по анаэробному сбраживанию Murrow создает это топливо, смешивая навоз крупного рогатого скота с соломой.

Сейчас топливо поступает с фермы в английском графстве Кембриджшир, специалисты говорят, что его будет достаточно, чтобы обеспечить газом 10 среднестатистических домашних хозяйства ежечасно на протяжении года.

Ян Рэдли, руководитель отдела эксплуатации газовых систем национальной энергосистемы, сказал, что биометан от коров может сыграть решающую роль в достижении Великобританией нулевого углеродного статуса. Также он добавил, что это сотрудничество в будущем «проложит путь для аналогичных проектов».

Помимо того, что этот процесс является более экологичным в производстве, он также может помочь фермерам, дав им новый источник дохода, продавая навоз, произведенный скотом, фирмам по производству энергии. Это также позволило бы немного компенсировать метан, производимый самим скотом.

Крис Уотерс, управляющий директор Biocow, сказал, что это только первый шаг в усилиях компаний по созданию новых и инновационных способов введения зеленого газа в сеть. «Мы с нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества с национальными системами в будущем».

Британия ставит перед собой цель достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году, это потребует от властей увеличения количества возобновляемых источников энергии и инвестиций для повышения стабильности энергетических сетей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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