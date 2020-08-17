Ученые нарисовали глаза на коровьих задах для защиты от хищников

Ученые нарисовали глаза на коровьих задах для защиты от хищников

Рисованием занималась группа биологов из австралийского Университета Нового Южного Уэльса под руководством доктора Нила Джордона, а натолкнуло их на эту мысль присутствие в окрасе многих животных напоминающего глаза рисунка, который служит защитой от хищников.

У млекопитающих таких рисунков нет, но известно, что изображение глаз способно оказывать влияние на их поведение, и это касается как животных, так и человека. В частности, исследованиями доказано, что такие изображения могут повысить сумму денежных пожертвований или же защитить велосипеды от кражи. А, например, лесорубы в Восточной Индии и Бангладеш носят на затылке маски с изображением человеческого лица в полной уверенности, что это защищает их от нападения тигров.

Подобную методику защиты от хищников ученые и решили опробовать на ботсванских коровах, которые регулярно становятся жертвами львов и леопардов. Они отобрали четырнадцать пастбищ, где за последнее время фиксировались частые нападения хищников, и разделили пасущихся там коров на три группы — одним нарисовали на задах глаза, другим крестики, а третьих оставили как были. При этом эксперимент проводился в течение четырех лет — по несколько месяцев каждый год.

В результате из 683 коров с нарисованными глазами хищники не напали ни на одну, среди маркированных крестиками процент нападений составил 0,75, а среди немаркированных — 1,8. Авторы исследования, однако, отмечают, что в данном случае учитывались только хищники, охотящиеся из засады — львы и леопарды. Поскольку одна из научных гипотез, так называемая «гипотеза обнаружения», объясняет эффективность напоминающих глаза рисунков в окрасе животных тем, что хищники, увидев их, начинают считать себя обнаруженными. При этом в ходе эксперимента на одну корову из каждой группы все же напала гиена, но в статистике эти случаи учтены не были, так как гиены не скрываются во время охоты.

Результат эксперимента ученые считают весьма положительным, хотя до конца разобраться в том, какая именно из нескольких гипотез, объясняющих эффект «глазоподобного» окраса, является верной. С одной стороны, они склоняются к упомянутой выше «гипотезе обнаружения», а с другой — допускают, что хищники видели в коровах с глазами на заду опасных для себя животных, то есть не исключают и правильности «гипотезы мимикрии под хищника». И при этом выявленную частичную эффективность маркировки крестиками авторы исследования рассматривают как возможное подтверждение предположения о том, что хищников отпугивают любые парные рисунки, не обязательно напоминающие глаза.

В любом случае, австралийские биологи уверены, что предложенный ими способ защиты от хищников доказал свою эффективность и может использоваться фермерами уже сейчас, вне зависимости от того, какой именно биологический механизм за ним скрывается.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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