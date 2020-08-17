Ученые нарисовали глаза на коровьих задах для защиты от хищников

Рисованием занималась группа биологов из австралийского Университета Нового Южного Уэльса под руководством доктора Нила Джордона, а натолкнуло их на эту мысль присутствие в окрасе многих животных напоминающего глаза рисунка, который служит защитой от хищников.

У млекопитающих таких рисунков нет, но известно, что изображение глаз способно оказывать влияние на их поведение, и это касается как животных, так и человека. В частности, исследованиями доказано, что такие изображения могут повысить сумму денежных пожертвований или же защитить велосипеды от кражи. А, например, лесорубы в Восточной Индии и Бангладеш носят на затылке маски с изображением человеческого лица в полной уверенности, что это защищает их от нападения тигров.

Подобную методику защиты от хищников ученые и решили опробовать на ботсванских коровах, которые регулярно становятся жертвами львов и леопардов. Они отобрали четырнадцать пастбищ, где за последнее время фиксировались частые нападения хищников, и разделили пасущихся там коров на три группы — одним нарисовали на задах глаза, другим крестики, а третьих оставили как были. При этом эксперимент проводился в течение четырех лет — по несколько месяцев каждый год.

В результате из 683 коров с нарисованными глазами хищники не напали ни на одну, среди маркированных крестиками процент нападений составил 0,75, а среди немаркированных — 1,8. Авторы исследования, однако, отмечают, что в данном случае учитывались только хищники, охотящиеся из засады — львы и леопарды. Поскольку одна из научных гипотез, так называемая «гипотеза обнаружения», объясняет эффективность напоминающих глаза рисунков в окрасе животных тем, что хищники, увидев их, начинают считать себя обнаруженными. При этом в ходе эксперимента на одну корову из каждой группы все же напала гиена, но в статистике эти случаи учтены не были, так как гиены не скрываются во время охоты.

Результат эксперимента ученые считают весьма положительным, хотя до конца разобраться в том, какая именно из нескольких гипотез, объясняющих эффект «глазоподобного» окраса, является верной. С одной стороны, они склоняются к упомянутой выше «гипотезе обнаружения», а с другой — допускают, что хищники видели в коровах с глазами на заду опасных для себя животных, то есть не исключают и правильности «гипотезы мимикрии под хищника». И при этом выявленную частичную эффективность маркировки крестиками авторы исследования рассматривают как возможное подтверждение предположения о том, что хищников отпугивают любые парные рисунки, не обязательно напоминающие глаза.

В любом случае, австралийские биологи уверены, что предложенный ими способ защиты от хищников доказал свою эффективность и может использоваться фермерами уже сейчас, вне зависимости от того, какой именно биологический механизм за ним скрывается.



