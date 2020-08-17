Рядом с черной дырой найдена самая быстрая звезда в нашей галактике

Астрономы объявили о том, что нашли самую быструю звезду в нашей родной галактики. Недавно им посчастливилось обнаружить неподалеку от центра Млечного Пути звезду, которая существует в весьма экстремальных условиях. Объект, названный S4714 вращается вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец A* - и делает это с невероятной скоростью.

В своем орбитальном путешествии S4714 развивает скорость около 8% от скорости света — это феноменальные 24 000 километров в секунду! Но даже это еще не самое удивительное. S4714 — лишь одна из группы звезд, которые были обнаружены на куда более близких орбитах, чем любые другие звезды, известные современной науке.

Это открытие не только предполагает, что на близких орбитах вокруг сверхмассивной черной дыры нашей галактики есть еще больше неизвестных звезд. Оно также дало нам первых кандидатов на роль особых звезд, о существовании которых ученые спорят вот уже 20 лет. Речь о тех звездах, которые подходят к черной дыре так близко, что «сжимаются» ее приливными силами. Американские ученые называют такую звезду squeezar — производное от «сжимать» (англ. squeeze) и «квазар».

Астрофизики Тал Александер и Марк Моррис предположили существование класса звезд на очень эксцентрических, то есть сжатых орбитах вокруг массивных черных дыр. При каждом обороте приливные силы дыры превращают часть энергии звезды в тепло. Это, во?первых, заставляет звезду сиять ярче, чем обычно; и, во?вторых, способствует орбитальному распаду звезды. Другими словами, сжатые звезды — это мертвые светила, все еще вращающиеся по орбите.

В случае подтверждения гипотезы они помогут нам понять взаимодействие между черными дырами и звездами, которые в конечном итоге оказываются пожранными. Впрочем, не исключено, что все звезды без остатка коллапсируют в черную дыру — эту загадку физикам еще лишь предстоит раскрыть.



