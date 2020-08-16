NASA показало уникальные снимки Фобоса: марсианская загадка

Зонд NASA Mars Odyssey вращается вокруг Красной планеты уже почти 19 лет, что делает его космическим кораблем, который дольше всех в мире сохраняет активность на орбите другой планеты. За эти годы он стал свидетелем множества странных вещей, которые наблюдателям с Земли практически невозможно заметить. Например, потрясающее красочное изображение марсианской луны Фобоса — отличный пример инопланетных достопримечательностей, которые Mars Odyssey может рассмотреть и изучить во всей красе.

Шесть необычных сфер, запечатленных на фото, напоминают фруктовые конфеты. Однако на самом деле все это Фобос — цветовые вариации обозначают разную температуру луны, которую Mars Odyssey удалось считать благодаря специальному тепловизору.

NASA Стадии нагрева Фобоса

Синий цвет, то есть самые холодные часы, приходятся на время лунного затмения. В это время Марс полностью затеняет свой спутник от света Солнца. А ярко-красные оттенки, напротив, демонстрируют те периоды, когда поверхность Фобоса нагревается до максимальной температуры. Кстати, для марсианской луны она невелика — всего 27 градусов Цельсия.

Постоянный анализ Фобоса и его поверхностных характеристик позволяет выяснить, чем на самом деле является ли крошечная луна (с радиусом всего около 11 километров). Был ли это астероид, втянутый в гравитационное поле Марса, или, возможно, чем-то большим? В научной среде на сегодняшний день крайне популярна теория о том, что Фобос — это фрагмент, отколовшийся в результате жуткого катаклизма, случившегося в далеком прошлом Красной планеты.



