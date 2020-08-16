NASA показало уникальные снимки Фобоса: марсианская загадка

Зонд NASA Mars Odyssey вращается вокруг Красной планеты уже почти 19 лет, что делает его космическим кораблем, который дольше всех в мире сохраняет активность на орбите другой планеты. За эти годы он стал свидетелем множества странных вещей, которые наблюдателям с Земли практически невозможно заметить. Например, потрясающее красочное изображение марсианской луны Фобоса — отличный пример инопланетных достопримечательностей, которые Mars Odyssey может рассмотреть и изучить во всей красе.

Шесть необычных сфер, запечатленных на фото, напоминают фруктовые конфеты. Однако на самом деле все это Фобос — цветовые вариации обозначают разную температуру луны, которую Mars Odyssey удалось считать благодаря специальному тепловизору.

NASA показало уникальные снимки Фобоса: марсианская загадка

NASA Стадии нагрева Фобоса

Синий цвет, то есть самые холодные часы, приходятся на время лунного затмения. В это время Марс полностью затеняет свой спутник от света Солнца. А ярко-красные оттенки, напротив, демонстрируют те периоды, когда поверхность Фобоса нагревается до максимальной температуры. Кстати, для марсианской луны она невелика — всего 27 градусов Цельсия.

Постоянный анализ Фобоса и его поверхностных характеристик позволяет выяснить, чем на самом деле является ли крошечная луна (с радиусом всего около 11 километров). Был ли это астероид, втянутый в гравитационное поле Марса, или, возможно, чем-то большим? В научной среде на сегодняшний день крайне популярна теория о том, что Фобос — это фрагмент, отколовшийся в результате жуткого катаклизма, случившегося в далеком прошлом Красной планеты.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Звездопад Персеиды в августе: названа дата уникального явленияЗвездопад Персеиды в августе: названа дата уникального явления
Открыт инновационный метод опреснения водыОткрыт инновационный метод опреснения воды
Ученые проверили эффект Мпембы в необычных условияхУченые проверили эффект Мпембы в необычных условиях
Ученые предложили больше не спасать Венецию, а дать ей утонутьУченые предложили больше не спасать Венецию, а дать ей утонуть
Tesla займётся дизайном космических кораблейTesla займётся дизайном космических кораблей
Блок рекламы


Похожие новости
NASA и SpaceX начнут регулярно доставлять космонавтов на МКС с 23 октябряNASA и SpaceX начнут регулярно доставлять космонавтов на МКС с 23 октября
NASA пересмотрит названия космических объектов, чтобы избавиться от проявлений дискриминацииNASA пересмотрит названия космических объектов, чтобы избавиться от проявлений дискриминации
Марсоход NASA «Настойчивость» отправился искать жизнь на Красной планетеМарсоход NASA «Настойчивость» отправился искать жизнь на Красной планете
NASA запустит новый телескоп в стратосферу на воздушном шареNASA запустит новый телескоп в стратосферу на воздушном шаре
Новое открытие показало, как прячутся черные дырыНовое открытие показало, как прячутся черные дыры
Ученый NASA вырастил редис в "лунном грунте": грядки на ЛунеУченый NASA вырастил редис в "лунном грунте": грядки на Луне
NASA назвала дату запуску космічної місії на МарсNASA назвала дату запуску космічної місії на Марс
Марсоход NASA сделал снимок с горы ШарпМарсоход NASA сделал снимок с горы Шарп
ESA показало гигантский ледяной кратер на Марсе: видеоESA показало гигантский ледяной кратер на Марсе: видео
Доставку ровера VIPER на Луну NASA доверило компании AstroboticДоставку ровера VIPER на Луну NASA доверило компании Astrobotic
Последние новости
Подгружаем последние новости