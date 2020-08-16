Робот научился исцелять травмы желудка изнутри тела человека

Открытые раны на стенках желудка могут привести к серьезным осложнениям, если ими вовремя не заняться. Чтобы добраться до такой деликатной области, медики часто прибегают к хирургическому вмешательству. Однако в будущем все может стать иначе: ученые создали маленького робота, который печатает новые ткани и латает повреждения изнутри нашего собственного организма.

Наши читатели уже неоднократно слышали о биопринтерах, с помощью которых исследователи изобретают все новые материалы, предназначенные для заживления ран. Обычно такой принтер представляет собой громоздкое и весьма деликатное устройство, которое можно использовать лишь при внешних повреждениях. Однако китайские ученые разработали прототип змееподобного робота, который с помощью обычного эндоскопа можно доставить прямо в желудок пациента, где тот незамедлительно начнет исправлять поврежденные ткани.

Сам робот представляет собой «голову» на жестком каркасе, оснащенную тремя независимо движущимися манипуляторами. При введении конструкция складывается, что делает ее очень тонкой и позволяет не травмировать пищевод, а оказавшись на месте робот вновь принимает исходную форму.

Робот научился исцелять травмы желудка изнутри тела человека

Tsinghua University Принцип работы системы

Основной принцип его действия схож с классическим биопринтером. Манипуляторы направляют трубку, из которой робот выдавливает на ткани два вида гидрогелевых чернил: один из них содержит клетки эпителия желудка человека, а другой — клетки гладких мышц желудка. Они размещаются в двух отдельных слоях, образуя каркас, покрывающий рану.

Ученые уверяют, что напечатанные таким образом ткани сохраняют «высокую жизнеспособность и устойчивую пролиферацию, что свидетельствует о хорошей биологической функции клеток в напечатанных тканевых каркасах». Впрочем, работа далека от совершенства: по мнению авторов исследования, робота можно сделать еще более компактным, а биочернила — еще более надежными.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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