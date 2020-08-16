Мертвые клетки отделят от живых с помощью магнитной левитации

Работа с тканями требует особой тщательности, и одна из самых главных проблем для биоинженера — это мертвые клетки, которые проникают всюду и становятся серьезной помехой. Однако ученые из Стэнфорда придумали, как отделить мертвые клетки от живых, используя магнитную левитацию. Это позволяет осторожно отрывать отмершие участки от все еще живых и полезных клеток, не разрывая на части всю структуру ткани. Сама по себе магнитная левитация известна давно, но использование ее для всасывания мертвых клеток — это уже что-то новенькое.

Такая методика может пригодиться практически где угодно. Возьмем, к примеру, борьбу с раком. В исследовании, опубликованном в прошлом месяце, ученые предполагают, что экспериментальное лекарство может быть доставлено прямо в скопление клеток. Если раковые клетки в результате отомрут, ученые могли бы отделить их от остальных клеток, чтобы отследить и количественно оценить эффективность своей разработки.

Один из основных способов отделения живых клеток от мертвых на сегодняшний день — вращение в центрифуге, пока клетки не сформируют группы в зависимости от плотности. Этот процесс может быть чрезвычайно разрушительным в клеточном масштабе, поэтому команда утверждает, что разделение клеток на основе магнитных сигнатур является гораздо более мягким (и, следовательно, более полезным) подходом.

Также существует и 3D-печать: возможность извлекать мертвые клетки из любого органа или ткани, которые вы пытаетесь синтезировать, без соскабливания вместе с ними доброй порции полезного материала, значительно упростит жизнь ученым, выполняющим чрезвычайно деликатную работу.

Однако на данный момент фактические варианты использования магнитов являются спекулятивными. Исследователям предстоит еще целая серия исследований, прежде чем они смогут наверняка заявлять о том, что магнитная левитация суть панацея, позволяющая отделить живую ткань от ткани мертвой.



