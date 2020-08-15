Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО

Планируется составить каталог неопознанных летающих объектов.

Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО
Фото: syria.t30p.

Министерство обороны США создало рабочую группу по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом Пентагон сообщил в пятницу, 14 августа, передает DW.

Группу создали, чтобы улучшить понимание и получить представление о природе и происхождении подобных феноменов, говорится в заявлении.

Миссия группы состоит в выявлении, анализе и составлении каталога НЛО, которые могут представлять потенциальную угрозу национальной безопасности США.

Отмечено, что ведомство серьезно относится к сообщениям о вторжении в воздушное пространство страны летающих объектов, которые не получили на это разрешение, и изучает информацию о каждом таком инциденте.

Группой будет руководить военно-морское министерство США - одно из управлений вооруженных сил, входящих в структуру Минобороны.

Напомним, в конце 2017 года стало известно о секретной программе Пентагона по изучению НЛО. "Программу по выявлению угроз в воздушном и космическом пространстве" запустили в 2007 году и ежегодно выделяли на нее 22 млн долларов. Проект свернули в 2012 году для экономии средств.

В сентябре 2019 года представитель Военно-морского флота США впервые подтвердил, что видеозапись непознанного летающего объекта, сделанная в 2015 году пилотом, является подлинной. Он также уточнил, что в Пентагоне до сих пор не могут определить природу изображенного на кадрах явления.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Звездопад Персеиды в августе: названа дата уникального явленияЗвездопад Персеиды в августе: названа дата уникального явления
Обнаружен новый вид звезд — фосфорныхОбнаружен новый вид звезд — фосфорных
Обнаружен самый большой кратер в Солнечной системеОбнаружен самый большой кратер в Солнечной системе
Ученые посчитали, сколько стоит птичий пометУченые посчитали, сколько стоит птичий помет
Ученые проверили эффект Мпембы в необычных условияхУченые проверили эффект Мпембы в необычных условиях
Блок рекламы


Похожие новости
Илон Маск возмущён тем, что большую часть запусков спутников Пентагона не доверили SpaceXИлон Маск возмущён тем, что большую часть запусков спутников Пентагона не доверили SpaceX
Пентагон задействует спутники для прицеливанияПентагон задействует спутники для прицеливания
Пентагон впервые разрешил SpaceX повторно использовать Falcon 9 после запуска военного спутникаПентагон впервые разрешил SpaceX повторно использовать Falcon 9 после запуска военного спутника
Ученые создали ударные волны сверхновых на ЗемлеУченые создали ударные волны сверхновых на Земле
Киборги уже рядом: китайские ученые создали искусственный глаз, который видит лучше настоящегоКиборги уже рядом: китайские ученые создали искусственный глаз, который видит лучше настоящего
В США создали первую подробную геологическую карту ЛуныВ США создали первую подробную геологическую карту Луны
В Индии создали бюджетный портативный аппарат ИВЛ, - СМИВ Индии создали бюджетный портативный аппарат ИВЛ, - СМИ
Инженеры команды Формулы-1 "Мерседес" создали инновационные аппараты ИВЛ менее чем за 100 часовИнженеры команды Формулы-1 "Мерседес" создали инновационные аппараты ИВЛ менее чем за 100 часов
В США создали активный голеностопный экзоскелетВ США создали активный голеностопный экзоскелет
Физики создали идеальный квантовый чип с помощью искусственных атомовФизики создали идеальный квантовый чип с помощью искусственных атомов
Последние новости
Подгружаем последние новости