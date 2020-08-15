Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО

Министерство обороны США создало рабочую группу по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом Пентагон сообщил в пятницу, 14 августа, передает DW.

Группу создали, чтобы улучшить понимание и получить представление о природе и происхождении подобных феноменов, говорится в заявлении.

Миссия группы состоит в выявлении, анализе и составлении каталога НЛО, которые могут представлять потенциальную угрозу национальной безопасности США .

Отмечено, что ведомство серьезно относится к сообщениям о вторжении в воздушное пространство страны летающих объектов, которые не получили на это разрешение, и изучает информацию о каждом таком инциденте.

Группой будет руководить военно-морское министерство США - одно из управлений вооруженных сил, входящих в структуру Минобороны.

Напомним, в конце 2017 года стало известно о секретной программе Пентагона по изучению НЛО. "Программу по выявлению угроз в воздушном и космическом пространстве" запустили в 2007 году и ежегодно выделяли на нее 22 млн долларов. Проект свернули в 2012 году для экономии средств.