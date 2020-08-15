NASA и SpaceX начнут регулярно доставлять космонавтов на МКС с 23 октября

NASA и SpaceX начнут регулярно доставлять космонавтов на МКС с 23 октября

NASA и SpaceX установили конкретную дату для Crew-1 — первой штатной миссии по доставке людей к МКС на космическом корабле Crew Dragon. Crew-1 доставит на орбиту Шеннона Уокера (Shannon Walker), Виктора Оливера (Victor Oliver), Майка Хопкинса (Mike Hopkins) и Соичи Ногучи (Soichi Noguchi), ??и станет первым регулярным служебным полётом космического корабля Dragon после его сертификации и завершения программы разработки и испытаний.

Последней важной вехой в процессе сертификации была запущенная 30 мая миссия Demo-2 с Бобом Бенкеном (Bob Behnken) и Дагом Хёрли (Doug Hurley) на борту. Хотя оба космонавта завершили эту миссию успешным возвращением на Землю в начале этого месяца, технически это всё ещё было частью процесса тестирования Crew Dragon и ракеты Falcon 9 в рамках сертификации для пилотируемых космических полётов. А регулярные миссии начнутся уже с Crew-1.

NASA и SpaceX начнут регулярно доставлять космонавтов на МКС с 23 октября

NASA сообщили, что дата в конце октября (ранее обсуждались сроки в конце сентября) была выбрана, чтобы не помешать предстоящей миссии космического корабля «Союз» к МКС, а также отбытию нынешнего экипажа космической станции. Агентство также ожидает полного обзора данных и проверочных параметров Crew Dragon в рамках миссии Demo-2, которая определенно, пошла в значительной степени по плану, но которая всё ещё будет тщательно исследована сотрудниками NASA и SpaceX, чтобы выявить мельчайшие проблемы.

Если детальная проверка данных пройдёт успешно и Crew-1 полетит в октябре, то следующей весной к Международной космической станции должна состояться миссия Crew-2, в ходе которой будут отправлены ещё четыре космонавта, которые сменят специалистов Crew-1 на орбите.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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