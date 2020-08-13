На ЧАЭС начала работать новая установка очистки металла от радиации

На ЧАЭС начала работать новая установка очистки металла от радиации

На территории Чернобыльской АЭС в Кеивской области начался этап опытно-промышленной эксплуатации установки абразивно-струйной очистки металла. Она очищает металл более экономно, чем пескоструйная очистка.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Госагентства по управлению зоной отчуждения в соцсети Фейсбук.

“В машинном зале Чернобыльской АЭС начался этап опытно-промышленной эксплуатации установки абразивно-струйной очистки металла. Установка предназначена для очистки поверхностей демонтированного оборудования струей сжатого воздуха и стальной дроби и будет использоваться для минимизации количества радиоактивных отходов на ЧАЭС и уменьшения количества зон для хранения радиоактивных отходов”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что система представляет из себя бокс, разделенный на чистую и грязную зоны (до и после дезактивации соответственно), где фрагменты подвергаются дробеструйной очистки путем подачи воздуха и дроби под большим давлением. Таким образом снимается верхний слой и материал очищается от радиоактивного загрязнения.

В Госагентстве уточнили, что это более современная технология по сравнению с пескоструйной очисткой, так как здесь в основе процесса лежит готовый продукт – металлическая дробь, которая не требует особого температурного режима (подогрева). Такой способ очистки значительно минимизирует вторичные радиоактивные отходы при дезактивации, благодаря чему предприятие экономит средства и возвращает металл в народное хозяйство.

Напомним, к 35-й годовщине Чернобыльской трагедии планируется создание первого мобильного приложения Чернобыля с AR (англ. augmented reality, AR — “дополненная реальность”). Оно познакомит с историей Чернобыльской катастрофы, предоставит информацию о современном состоянии Зоны отчуждения, подготовит к путешествию и даже позволит увидеть Чернобыль, не выходя из дому.

Фото: фейсбук Госагентства по управлению зоной отчуждения


Александр Кравченко, КиевВласть

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