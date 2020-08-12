Новых летучих мышей внезапно открыли в Португалии

Создание цифрового каталога биоразнообразия страны позволило учёным из Португалии открыть неизвестный ранее науке вид летучих мышей, что позволило довести число известных специалистам представителей отряда рукокрылых на территории Португалии до 26 видов.

Открытие сделали специалисты Университета Порту, которые проводили каталогизацию ДНК-сведений об обитающих в стране живых организмах. До начала работы, как считали специалисты, на территории материковой Португалии обитали 25 видов рукокрылых, принадлежащих четырём семействам. Создание каталога позволило выявить новый вид — Myotis alcathoe.

Как следует из результатов работы, опубликованной в научном журнале Biodiversity Data Journal, новый вид летучих мышей обитает в национальном парке Пенеда-Жереш на севере Португалии в горных грядах Пенеда и Жереш. Учёные предполагают, что также новые летучие мыши обитают по всей северной части страны.

Новый вид рукокрылых внешне практически не отличается от известного науке рода гладконосых летучих мышей ночниц (подрода ночница Алкифои), но при этом на генетическом уровне эти летучие мыши отличаются друг от друга настолько сильно, как будто это разные виды.

Напомним, ранее стало известно, что воронежский учёный открыл новых насекомых в японской коллекции, а новый вид земляной пчелы, обнаруженный канадским учёным Кори Шеффилдом из Королевского музея Саскачевана, получил название в честь первого канадца, побывавшего в открытом космосе, и единственного канадца на станции «Мир» астронавта Кристофера Хэдфилда.



