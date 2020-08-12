Открыт инновационный метод опреснения воды

Открыт инновационный метод опреснения воды

Созданный учеными МOF - «PSP-MIL-53» адсорбирует соли из морской и солоноватой воды и превращает ее в питьевую всего за 30 минут. Новый метод позволяет производить 139,5 литров на каждый килограмм MOF в день. При этом кристаллы MOF можно регенерировать для повторного использования, когда они подвергаются воздействию солнечного света всего за четыре минуты.

Согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения, питьевая вода хорошего качества имеет TDS (общая минерализация) <600 мг/литр. Исследователи при помощи новой разработке удалось достичь показателя TDS <500 мг/литр всего за 30 минут.

В современном мире десятки миллионов людей не имеют доступа к нормальной питьевой воде, и поэтому новый метод опреснения, мог бы помочь в решении этой сложной проблемы.

«Солнечный свет — самый распространенный и возобновляемый источник энергии на Земле. Наша разработка нового процесса опреснения на основе адсорбентов с использованием солнечного света для регенерации обеспечивает энергоэффективное и экологически безопасное решение для опреснения» — рассказывает об изобретении его ведущий автор Хуантин Ван.

MOF — это класс гибридных материалов, которые состоят из ионов металлов. Они представляю собой микропористые структуры размером в единицы нанометров.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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