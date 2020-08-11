Билл Гейтс рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса

Если бы не финансовые вливания в медицину, что позволило разрабатывать лекарства и вакцины, коронавирус бы царил на планете как минимум еще 5 лет. Об этом заявил в интервью Wired основатель Microsoft Билл Гейтс, пишет mind.

Билл Гейтс рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса
Фото: nv.ua

Он отметил, что благодаря быстрому прогрессу в медицине вирус удастся преодолеть значительно быстрее.

«Мы должны признать, что был нанесен экономический ущерб на триллионы долларов и экономика погрязла в долгах, но поток инноваций по расширению масштабов диагностики, разработки новых лекарств, вакцин на самом деле впечатляет. И это заставляет меня думать, что для богатого мира мы сумеем положить конец эпидемии к концу 2021 года, а для всего мира – до конца 2022 года. Это только благодаря масштабам инноваций в этой сфере», – заявил Гейтс.

«Именно благодаря новаторству ситуация не стала еще более печальной: эта штука могла бушевать в течение пяти лет, пока естественный иммунитет не стал бы нашей единственной надеждой», – сказал Гейтс.

При этом, по словам миллиардера, пандемия существенно замедлила прогресс в поиске лекарств для борьбы с малярией, полиомиелитом и ВИЧ.

«Пройдут годы, прежде чем мы вернемся к тому состоянию, в котором находились в начале 2020 года. Это не Первая мировая война и не Вторая мировая война, но масштабы негативных потрясений для всей системы можно сравнить», – отметил Гейтс.

Напомним

Ранее миллиардер объявил, что на мир надвигается будущая катастрофа, «хуже коронавируса».

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