Ученые предложили больше не спасать Венецию, а дать ей утонуть

Ученые предложили больше не спасать Венецию, а дать ей утонуть

Вместо того чтобы тратить все больше ресурсов на то, чтобы сохранить Венецию похожей на Венецию, новое предложение, опубликованное в журнале Climate Change, предполагает, что объектам Всемирного наследия нужно позволить трансформироваться по мере изменения нашего мира.

Исторически усилия человечества практически всегда были сосредоточены на сохранении объектов наследия именно такими, какими они были изначально. Но, поскольку мир вокруг нас продолжает меняться, защитники природы и исследователи предполагают, что лучшей моделью поведения для человечества будет принятие того факта, что ничто не вечно.

В новой статье ученые утверждают, что объекты наследия, «серьезно пострадавшие» от изменения климата, могут стать символом, который будет напоминать человечеству о последствиях глобального потепления, к которому люди сами себя привели.

Авторы работы призывают к новой классификации объектов наследия, которые они уже называют «объектами Всемирного наследия в рамках климатических преобразованиях». «Это обозначение лучше поможет идентифицировать объекты в зоне риска и направить ресурсы к ним, это почти как список исчезающих видов животных», — комментируют авторы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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