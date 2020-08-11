Осенью на орбите испытают «Терминаторную ленту»

Осенью на орбите испытают «Терминаторную ленту»

Миссия Millennium Space Systems под названием DragRacer предусматривает вывод на орбиту Земли двух небольших спутников, необходимых для проверки нового метода удаления космического мусора с орбиты. Задача спутников — просто упасть. Но один будет падать как все — долго и незаметно, а другой оснастят тросом, предназначенным для ускорения спуска аппарата с орбиты.

Трос Teminator Tape, разработанный Tethers Unlimited для тестирования спуска с орбиты, имеет «уникальные двигательные решения», говорит основатель и генеральный директор Millennium Space Systems Стэн Дубин.

Трос на экспериментальном спутнике под названием Alchemy имеет длину 70 метров. Таймер на борту активирует развертывание троса через несколько дней после запуска, что должно спровоцировать спуск спутника с орбиты.

Другой спутник под названием Augury нужен для оценки скорости «естественного спуска с орбиты», который может занять до девяти лет, после чего аппарат войдет в атмосферу Земли и сгорит.

Ожидается, что спутник с тросом сойдет с орбиты и сгорит в атмосфере всего через 45 дней после развертывание «терминаторной ленты».

Оба спутника DragRacer уже готовы и прошли все необходимые испытания. Скоро их доставят в Новую Зеландию и этой осенью запустят в космос ракетой Rocket Lab Electron.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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