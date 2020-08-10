Обнаружена гигантская экзопланета с необычными характеристикам

Она вращается вокруг ультрахолодного карлика и расположена в 35 световых годах от Земли. Этот газовый гигант имеет период обращения 221 день и находится на близком расстоянии от звезды (0,3 астрономической единицы или 0,3 расстояния между Землей и Солнцем). Красный карлик типа M9, по расчетам астрономов, имеет массу всего в 0,06?0,08 раза больше массы Солнца. Звезда получила название TVLM 513, а планета — TVLM 513b. В исследовании использовались данные VLBA (Антенная решётка со сверхдлинными базами), сети из десяти радиотелескопов, который принадлежит Национальной радиоастрономической обсерватории (США) .

Планета была идентифицирована при помощи астрометрического метода, заключающегося в идентификации движения звезды в космосе и обнаружения крошечных колебаний в движении, вызванных гравитационным эффектом планеты

В данном случае этот эффект можно было увидеть более отчетливо, поскольку довольно крупная планета вращается вокруг небольшой звезды и ее гравитационное воздействие на нее более ощутимо. Заметив колебания, исследователи были удивлены, обнаружив планету, подобную TVLM 513b, поскольку они ожидали, что ее масса, по крайней мере, будет такая же, как у Юпитера, а орбита будет более широкой. Исследователи также подчеркивают, что идентификация такой огромной планеты на сравнительно небольшой орбите было трудной задачей.

На самом деле такой эффект воздействия существует для всех звезд, с планетами вокруг, но для многих из них он минимален и не заметен с больших расстояний. Даже в солнечной системе, планеты и особенно Юпитер, оказывают такое же влияние на Солнце, но этот эффект очень мал.



