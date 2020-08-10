В Украине препараты от коронавируса тестируют четыре фармкомпании. Список

Клинические исследования препаратов для лечения covid-19 сейчас в Украине проводят четыре фармацевтические компании. Самих препаратов от коронавируса тоже четыре. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

В Украине препараты от коронавируса тестируют четыре фармкомпании. Список
Фото: zagranitsa.com

Что тестируют

  • Амизон Макс
  • Амиксин IC
  • Корвитин
  • Биовен

Все эти препараты уже зарегистрированы в Украине, но в их инструкциях пока отсутствует информация о лечении ими коронавируса.

Участниками исследований стали украинцы в возрасте 18-65 лет, а в тестировании Биовена и Корвитина дополнительно приняли участие пожилые люди старше 65 лет.

Что известно о вакцинах

Компаниям трудно прогнозировать стоимость вакцины, поскольку она находится в стадии разработки и еще никто из них не получил одобрения от регуляторов.

Ни одна из вакцин против covid-19 пока не готова к использованию. Около 20 компаний сейчас проводят клинические испытания таких вакцин.

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