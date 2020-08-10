В Украине препараты от коронавируса тестируют четыре фармкомпании. Список
Клинические исследования препаратов для лечения covid-19 сейчас в Украине проводят четыре фармацевтические компании. Самих препаратов от коронавируса тоже четыре. Об этом
Что тестируют
- Амизон Макс
- Амиксин IC
- Корвитин
- Биовен
Все эти препараты уже зарегистрированы в Украине, но в их инструкциях пока отсутствует информация о лечении ими коронавируса.
Участниками исследований стали украинцы в возрасте 18-65 лет, а в тестировании Биовена и Корвитина дополнительно приняли участие пожилые люди старше 65 лет.
Что известно о вакцинах
Компаниям трудно прогнозировать стоимость вакцины, поскольку она находится в стадии разработки и еще никто из них не получил одобрения от регуляторов.
Ни одна из вакцин против covid-19 пока не готова к использованию. Около 20 компаний сейчас проводят клинические испытания таких вакцин.