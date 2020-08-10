Звездопад Персеиды в августе: названа дата уникального явления

Ежегодно в августе в небе можно наблюдать звездопад Персеиды. Он длится с конца июля и почти до конца августа. Метеорный поток начинает двигаться со стороны созвездия Персея, а звездопад образовывается в результате прохождения Земли через шлейф частиц, которые выпускает комета Свифта-Таттла.

При попадании в атмосферу Земли мелкие частицы этой кометы начинают сгорать и на небе можно увидеть яркие вспышки, которые и являются звездопадом.

Пик звездопада Персеиды ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Это будет уникальная ночь, когда на небе можно будет увидеть до 60 вспышек. Поток будет достаточно ярким и активным, поэтому падение частиц будет видно невооруженным взглядом. Испортить видимость сможет разве что плохая погода. При отсутствии облаков рассмотреть метеоры можно будет без проблем.

Наибольшее количество метеоров можно будет увидеть в последний час перед рассветом. Интенсивность звездопада может достигать до 200 метеоров в час.

Если вы наверняка хотите увидеть звездопад Персеиды, то смотрите на северо-восток. Лучше всего метеоры будут видны в отдалении от ярких источников света.

Осталось надеяться, что погода не подведет, и уже через пару дней можно готовиться идти встречать рассвет где-то на природе, в местности, удаленной от огней города.

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