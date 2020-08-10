NASA пересмотрит названия космических объектов, чтобы избавиться от проявлений дискриминации

Например, названия "Туманность эскимоса" и "Галактика сиамских близнецов" агентство больше не будет использовать.

Национальное управление по аэронавтике NASA пересмотрит названия космических объектов, чтобы избежать проявлений дискриминации. Об этом говорится на сайте компании.

Так, агентство больше не будет использовать название "Туманность эскимоса" для планетной туманности NGC 2392. В NASA считают, что термин "эскимос" имеет расистскую историю и навязан коренным жителям арктических регионов колонизаторами.

"Поскольку научное общество работает над выявлением и преодолением дискриминации и неравенства во всех аспектах отрасли, стало понятным, что некоторые названия космических объектов не только некорректны, но и обидны", - говорится в сообщении.

Агентство также будет использовать только официальные обозначения NGC 4567 и NGC 4568 двух спиральных галактик, которые раньше имели название "Галактика сиамских близнецов".

В NASA отметили, что только начали процесс переименования космических объектов.

"Наша цель заключается в том, чтобы названия космических объектов согласовывались с нашими ценностями этнического разнообразия и инклюзивности", - пояснили в агентстве.

Напомним, раньше американский производитель мороженого Dreyer's признал обидным бренд "эскимо" и решил переименовать его.