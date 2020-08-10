Изотопный анализ выявил неолитических богачей

Изотопный анализ выявил неолитических богачей

Для историков и археологов устройство древних обществ всегда было важным объектом научного интереса, а вопрос о происхождении социально-экономического неравенства является одним из основных во многих гуманитарных науках.

Наличие богатых людей в обществах бронзового и железного века определить сравнительно просто — на это указывают могилы, где вместе с человеческими останками захоронено множество ценных для того времени предметов. Однако сложности возникают в случае более древних эпох с менее развитой материальной культурой. Специфические предметы или материалы в захоронениях периода неолита необязательно указывают на высокий материальный статус усопшего — эти вещи могли, например, отражать его личные вкусы или же принадлежать родственникам, которые и положили их в могилу.

Именно из этих соображений исходила группа ученых из Швеции, США, Польши и Великобритании, когда решила использовать метод изотопного анализа для определения материального статуса людей, чьи останки были обнаружены в неолитическом захоронении вблизи польской деревни Ослонки.

Останки принадлежали тридцати людям в возрасте от 18 до 45 лет, и некоторые из них были похоронены вместе с украшениями, головными повязками и бусами из меди. Однако эти предметы позволили ученым лишь предположить принадлежность к привилегированному слою, подтвердить же материальный статус похороненных помогли коровьи кости того же периода, найденные невдалеке от захоронения.

В костях людей, захороненных вместе с украшениями, были обнаружены такие же изотопы углерода, как в костях коровы, то есть эти люди питались мясом местного крупного рогатого скота. Причем уровень этих изотопов в останках животного, как отмечают ученые, характерен для питания травой, выросшей на открытых пастбищах, а не в тени деревьев. Что касается останков других людей, то в их костях данных изотопов найдено не было.

Из всего из этого авторы исследования делают вывод о различном материальном благосостояние людей, чьи останки были обнаружены в захоронении. Только некоторые из них принадлежали, очевидно, к семьям, имеющим постоянный доступ к открытым участками земли, где они разводили скот или же выращивали растительную пищу, то есть по сути, являлись землевладельцами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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